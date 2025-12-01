Дождались! Apple окончательно похоронила iPhone SE







Сегодня, 1 декабря, компания Apple торжественно добавила оригинальный iPhone SE в список винтажных продуктов. Это означает, что устройство больше не подлежит ремонту, замене аккумулятора или любому другому обслуживанию в магазинах Apple Store и у авторизованных сервисных центров Apple по всему миру.

Apple обычно вносит продукты в этот список по истечении семи лет с момента прекращения его продажи. Напомним, первый iPhone SE вышел почти 10 лет назад — в марте 2016, но он продавался до сентября 2018 года. Поэтому устройство недавно перешагнуло семилетний рубеж. По дизайну это был iPhone 5s с тем же 4-дюймовым дисплеем, кнопкой Home с Touch ID и чипом A9. Он положил начало бюджетной линейке SE, которая прекратила своё существование в этом году.В феврале 2025 на смену модельному ряду iPhone SE пришёл экономичный вариант — iPhone 16e, а вместе с ним компания окончательно отказалась от физической кнопки со сканером отпечатков пальцев.