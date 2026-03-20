Дождались: Google ограничивает установку APK на Android

Олег


Компания Google вводит новые правила безопасности Android, которые затронут в частности установку приложений из сторонних источников. Об этом пишет Phone Arena. 

Некоторое время назад Google уже анонсировала ужесточение алгоритма установки непроверенных приложений, но подробностей не было. Теперь же стало известно, как этот механизм будет работать, и приятного в нем мало — компания пишет, что намеренно делает его медленным, утомительным и не имеющим способов ускорения. Вот алгоритм установки APK, который ждет пользователей Android: 

  1. Включить режим разработчика
  2. Ясно подтвердить, что никто не оказывает на вас давления
  3. Перезагрузить смартфон (для сброса активных звонков, демонстрации экрана или удаленного доступа)
  4. Подождать 24 часа 
  5. Пройти повторную аутентификацию
  6. Подтверждить осознание рисков
  7. Установить APK. 

В ходе процедуры можно будет выбрать, сохранить ли разрешение установки на 7 дней или навсегда — в таком случае повторный квест проходить не придется, вероятно, до следующего сброса настроек устройства. Также он не будет нужен для «проверенных разработчиков», то есть тех, которые прошли проверку в Google с личными документами, но не разместили свое приложение в Google Play. Изменения вступят в силу в 2027 году. 
Источник:
Phone Arena
Aspard
Aspard
Правильно делают, бабушки не смогут поставить апк из чата, кому надо — один раз сделали и все.
33 минуты назад
Олег Воронин
Олег Воронин
Бабушек по 1-2 недели держат "на привязи" социальной инженерией по телефону, какие 24 часа, о чем Вы?)) все эти новые ограничения — в пользу бедных, побесить добропорядочных людей, а настоящим преступникам они до фени.
23 минуты назад
Олег Воронин
Олег Воронин
А из чата они и сейчас не поставят, там нужно подтверждение установки из мессенджера, без сопровождения его не дать. А если есть сопровождение — дело труба, не помогут никакие охлаждения.
22 минуты назад
Aspard
Aspard
Олег, бабушкам и прочим в чат прилетает типа фотка или видео с расширением APK. Бабушка даже за неделю не поймет, как зайти в режим разработчика и разрешить установку, дело не в 24 часах простоя.
19 минут назад
