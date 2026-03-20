Дождались: Google ограничивает установку APK на Android

Компания Google вводит новые правила безопасности Android, которые затронут в частности установку приложений из сторонних источников. Об этом пишет Phone Arena.
Некоторое время назад Google уже анонсировала ужесточение алгоритма установки непроверенных приложений, но подробностей не было. Теперь же стало известно, как этот механизм будет работать, и приятного в нем мало — компания пишет, что намеренно делает его медленным, утомительным и не имеющим способов ускорения. Вот алгоритм установки APK, который ждет пользователей Android:
- Включить режим разработчика
- Ясно подтвердить, что никто не оказывает на вас давления
- Перезагрузить смартфон (для сброса активных звонков, демонстрации экрана или удаленного доступа)
- Подождать 24 часа
- Пройти повторную аутентификацию
- Подтверждить осознание рисков
- Установить APK.
В ходе процедуры можно будет выбрать, сохранить ли разрешение установки на 7 дней или навсегда — в таком случае повторный квест проходить не придется, вероятно, до следующего сброса настроек устройства. Также он не будет нужен для «проверенных разработчиков», то есть тех, которые прошли проверку в Google с личными документами, но не разместили свое приложение в Google Play. Изменения вступят в силу в 2027 году.