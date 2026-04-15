Дождались! Google выпустила приложение Gemini для Mac

Фархад


Компания Google наконец-то выпустила нативное приложение своей нейросетевой модели Gemini для macOS. Из плюсов — быстрый доступ, встроенные инструменты для создания изображений, анализа содержимого экрана, просмотра файлов и многого другого.

Gemini стал последним из трёх основных сервисов ИИ, для которого есть отдельное приложение под Mac. Ранее свои утилиты выпустили OpenAI и Anthropic.

Скачать Gemini можно по этой ссылке. После установки чат-бот можно вызвать в любом месте с помощью комбинации клавиш Option + Space, поэтому нет необходимости переключаться на отдельное окно. Для открытия полного окна чата Gemini нужно нажать Option + Shift + Space. Любое окно на Mac можно использовать совместно с Gemini, что позволяет Gemini предоставлять контекстную помощь по любому отображаемому вами контенту.

Из полезного также можно выделить встроенный Nano Banana для создания изображений и Veo для создания видео. Утилита Gemini доступна на компьютерах Mac под управлением macOS 15 и новее.

Разумеется, бесплатный доступ к Gemini предоставляется с ограничениями, но Google предлагает подписки с увеличенными лимитами использования. Стоят они от $8 до $250 в месяц.
