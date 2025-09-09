Дождались: iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max представлены официально

Фархад

17

Вот и состоялся анонс самых мощных и самых ожидаемых смартфонов 2025 года — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. На удивление, в этот раз большинство инсайдов оказались правдой, но обо всём по порядку.

Начнём с дизайна — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили обновленный корпус unibody из алюминия со стеклянным окошком и крупным блоком камер на задней панели. От титана Apple пришлось отказаться. Впрочем, 99% покупателей 15 Pro и 16 Pro носили смартфоны в чехлах, поэтому никто этот титан не прочувствовал. В корпус встроили испарительную камеру для улучшенного охлаждения.

Логотип Apple сместился вниз, а в блоке камер вспышка и LiDAR съехали в правый край. Толщина и общие габариты остались практически без изменений. В iPhone 17 Pro стоит 6,3-дюймовый дисплей, а в iPhone 17 Pro Max — 6,8-дюймовый. Обе панели работают с частотой обновления 1-120 Гц и прикрыты стёклами Ceramic Shield 2. Заднее стекло тоже получило покрытие Ceramic Shield 2.

17

В плане камер тут произошел финальный апгрейд. Если до этого Apple прокачала основной модуль и сверхширик, то в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max установлен новый телевик на 48 Мп с 8-кратным оптическим зумом. Фронталку тоже улучшили — теперь тут сенсор на 18 Мп с Center Stage. Кстати, камеры снимают в 4K/120 fps с поддержкой ProRes Raw.

17

Внутри установлены топовые чипы A19 Pro. Прирост производительности по сравнению с A18 Pro из iPhone 16 Pro составил 20%. Теперь в моделях с eSIM батареи больше, чем в смартфонах с физическими SIM-картами.

Кнопку управления камерой слегка проапгрейдили. Среди прочих мелочей — поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и NFC. Кстати, в этих девайсах впервые используется собственный беспроводной модуль Apple N1.

17

Не обошлось и без ИИ — на презентации говорили о возможностях Apple Intelligence, вот только в наших реалиях они не работают.

На выбор всего три расцветки: белая, оранжевая и синяя. Чёрных «прошек» больше нет.

Цены на iPhone 17 Pro стартуют с $1099 за версию на 256 ГБ, а на iPhone 17 Pro Max — с $1199. В продажу новинки поступят 19 сентября. Впервые эти модели будут доступны в версии на 2 ТБ.
7
+85
araik313
А оперативная память подтвердилась в 12 гб?
Вчера в 21:16
#
s_medik
+3520
s_medik
Спасибо Apple, похожу еще годик с iPhone 15 Pro Max. И 200000₽ уходят в оплату ипотеки)
Вчера в 21:19
#
s_medik
+3520
s_medik
Фархад, а где вы iPhone 17 Pro Max увидели на презентации?
Вчера в 21:32
#
s_medik
+3520
s_medik s_medik
Полез сам разбираться. О нем ни слова не сказали на презентации, вот и подумал, что будет какой-то вау эффект, поэтому решили его оставить для следующей презентации в ноябре. Но нет, сухо добавили инфу на сайт.
2 часа назад в 22:02
#
+93
Gntlmn Mthfcng s_medik
А что Тула добавлять? Все тоже самое
час назад в 23:37
#
+7
Slepoy2.0
2tb ok!
Вчера в 21:37
#
Aspard
+720
Aspard
Оффтоп: а VoWiFi на айфонах по прежнему в пролёте?
2 часа назад в 22:09
#
TiM19
Оптический зум не 8-кратный, а 4-кратный. 8-кратное приближение достигается только на 12 мегапикселях кропом 48-ми мегапиксельного кадра.
2 часа назад в 22:44
#
Yuri Konst
+88
Yuri Konst
"Накладка" сзади другого цвета ужасно смотрится, как будто кредитку прилепили(
час назад в 23:00
#
+93
Gntlmn Mthfcng
Не понял с батарейкой. В итоге насколько лучше батарейка в есим версиях по сравнению с версиями с обычной симкой?
час назад в 23:38
