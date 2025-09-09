Дождались: iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max представлены официально







Вот и состоялся анонс самых мощных и самых ожидаемых смартфонов 2025 года — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. На удивление, в этот раз большинство инсайдов оказались правдой, но обо всём по порядку.

Начнём с дизайна — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили обновленный корпус unibody из алюминия со стеклянным окошком и крупным блоком камер на задней панели. От титана Apple пришлось отказаться. Впрочем, 99% покупателей 15 Pro и 16 Pro носили смартфоны в чехлах, поэтому никто этот титан не прочувствовал. В корпус встроили испарительную камеру для улучшенного охлаждения.Логотип Apple сместился вниз, а в блоке камер вспышка и LiDAR съехали в правый край. Толщина и общие габариты остались практически без изменений. В iPhone 17 Pro стоит 6,3-дюймовый дисплей, а в iPhone 17 Pro Max — 6,8-дюймовый. Обе панели работают с частотой обновления 1-120 Гц и прикрыты стёклами Ceramic Shield 2. Заднее стекло тоже получило покрытие Ceramic Shield 2.В плане камер тут произошел финальный апгрейд. Если до этого Apple прокачала основной модуль и сверхширик, то в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max установлен новый телевик на 48 Мп с 8-кратным оптическим зумом. Фронталку тоже улучшили — теперь тут сенсор на 18 Мп с Center Stage. Кстати, камеры снимают в 4K/120 fps с поддержкой ProRes Raw.Внутри установлены топовые чипы A19 Pro. Прирост производительности по сравнению с A18 Pro из iPhone 16 Pro составил 20%. Теперь в моделях с eSIM батареи больше, чем в смартфонах с физическими SIM-картами.Кнопку управления камерой слегка проапгрейдили. Среди прочих мелочей — поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и NFC. Кстати, в этих девайсах впервые используется собственный беспроводной модуль Apple N1.Не обошлось и без ИИ — на презентации говорили о возможностях Apple Intelligence, вот только в наших реалиях они не работают.На выбор всего три расцветки: белая, оранжевая и синяя. Чёрных «прошек» больше нет.Цены на iPhone 17 Pro стартуют с $1099 за версию на 256 ГБ, а на iPhone 17 Pro Max — с $1199. В продажу новинки поступят 19 сентября. Впервые эти модели будут доступны в версии на 2 ТБ.