Дождались! Первый iPad c влагозащитой выйдет в этом году

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился интересными подробностями об одном из будущих планшетов Apple. Мы уже знаем, что компания готовится представить самое крупное обновление iPad mini за последние годы, но теперь к OLED-дисплею и редизайну добавилась полноценная влагозащита.Главным нововведением станет полностью обновленная конструкция. Вместо привычных отверстий для динамиков Apple якобы использует вибрационную акустическую систему: звук будет передаваться через сам корпус устройства. Такое решение позволит значительно повысить герметичность планшета. Пока неизвестно, какой класс защиты IP получит новинка, но ожидается, что iPad mini можно будет без опасений использовать возле бассейна, на кухне или даже в ванной.Кроме того, iPad mini впервые перейдет на OLED-дисплей. По слухам, Apple установит 8,4-дюймовую LTPS-панель с частотой обновления 60 Гц. Экран обеспечит более глубокий черный цвет, высокую контрастность и лучшую энергоэффективность по сравнению с нынешней LCD-матрицей, хотя поддержки ProMotion ждать не стоит.Не останется без внимания и производительность. Инсайдеры сообщают о серьезном обновлении процессора — планшет может получить чип A19 Pro или даже новый A20 Pro. Это сделает устройство заметно быстрее нынешнего поколения и обеспечит запас мощности для функций Apple Intelligence.Единственный минус всех этих изменений в iPad mini — увеличение цены. Вместе с новыми возможностями стоимость базовой модели может вырасти с текущих $599 до $749. Ожидается, что iPad mini 8 выйдет уже в октябре.