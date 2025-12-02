Top.Mail.Ru

Для жадных: в ChatGPT приходит реклама, еще и не одна

Олег
ChatGPT

Компания OpenAI решила начать монетизировать бесплатных пользователей ChatGPT через показы рекламы в сервисе. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, разработчик-энтузиаст обнаружил в приложении ChatGPT для Android упоминания встроенной рекламы. Это строки кода, которые описывают три вида рекламы: поисковую, карусель и рекламный API. Сообщается, что на других платформах всё это тоже появится.

Нововведение появится у пользователей, которые не платят за подписку Plus или Pro. К слову, сейчас они стоят $20 и $200 в месяц соответственно, но в перспективе компания собирается изменить цены. 

MacRumors
tellurian
+2733
tellurian
Будут отбивать деньги на память и диски ;)
Сегодня в 11:05
Сергей Вахтин
+126
Сергей Вахтин
Это точно. Но пока это ещё мыльный пузырь. В результате того, что он "пылесосил" в интернете всё подряд он стал реально тупее. Gemini не "пылесосил" всё подряд, поэтому сейчас он стал умнее, чем ChatGPT.
Сегодня в 11:44
