Крупнейшая в России соцсеть ВКонтакте уже давно, казалось бы, забросила приложение для iPad: да, его можно было установить, но его функционал оставался на уровне 2015 года, многие современные функции были недоступны, да и стабильностью оно не отличалось. В итоге пользователям планшетов от Apple приходилось или ставить приложение VK для iPhone, или пользоваться браузерной версией сайта.
Однако теперь ВКонтакте наконец-то оптимизировало свое приложение для iPhone и под iPad, сделав его универсальным. Так что на планшетах Apple теперь доступны все фишки, включая аудио- и видеозвонки, клипы, новый мессенджер и поддержка встроенных веб-сервисов. Апдейт уже доступен бесплатно в App Store, весит он 150 МБ.
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Поэтому я рад, что наконец-то на iPad завезли современный клиент.