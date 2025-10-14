Дождались! Вышло обновление One UI 8 для Samsung Galaxy Watch 7







Владельцы флагманских смарт-часов Samsung Galaxy Watch 7 наконец-то получили долгожданное стабильное обновление One UI 8 Watch. Прошивка уже доступна в некоторых регионах, но, как обычно, она распространяется поэтапно.

Обновление One UI 8 Watch на базе WearOS 6 для Galaxy Watch 7 вышло с номером сборки L310XXU1BYI4. Оно весит около 160 МБ и включает в себя сентябрьский патч безопасности. Из основных нововведений One UI 8 Watch — обновлённый пользовательский интерфейс с новой панелью Now Bar, обновлёнными жестами, улучшенными уведомлениями, новой анимацией зарядки и различными новыми циферблатами.

Прошивка также приносит обновления для функций здоровья и фитнеса, включая замер индекса антиоксидантов, тренера по бегу, нагрузку на сосуды и рекомендаций по отходу ко сну.