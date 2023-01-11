Intel Россия

Драйвера Intel снова можно скачать без VPN

Олег

Intel


Компания Intel вернула доступ к своему официальному сайту с российских IP-адресов. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, впервые с прошлого февраля официальный сайт Intel стал вновь открываться с российских компьютеров. Напомним, что 25 февраля 2022 года компания Intel заблокировала доступ к своему сайту из России. Чтобы скачать драйверы для своих устройств пользователи были вынуждены маскировать соединение при помощи VPN.

Отмечается, что для загрузки из России доступно абсолютно всё ПО от Intel, в частности, приложение Intel Driver & Support Assistant, которое автоматически поддерживает драйвера на компьютере в актуальном виде.

Эксперты, опрошенные «Известиями», полагают, что блокировка сайта мешала заходить на него представителям российских офисов зарубежных компаний, то есть Intel не выполняла свои обязательства перед ними — именно поэтому сайт снова доступен из РФ.

Что касается возвращения компании в Россию, то об этом не может быть и речи. Американское отделение Intel подтвердило, что все официальные поставки и коммерческие операции свернуты. 

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Источник:
Известия
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