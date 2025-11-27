Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Dreame представила аэрогриль Tasti DZ30 с двумя чашами и функцией сушки фруктов

Олег
Dreame
Фото: Dreame

Dreame Technology выпустила новый аэрогриль Dreame Tasti DZ30 с фирменной технологией 360° Dual-Source Cyclonic Heat™ поддержания высокой температуры и пара.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новинка оснащена двумя независимыми чашами, каждая по 5,5 литров, что позволяет готовить сразу два разных блюда за один цикл. Каждая чаша работает независимо, так что можно регулировать температуру и время приготовления под конкретный рецепт. В каждой корзине предусмотрено окошко. Поддерживается диапазон температур от 35°C до 240°C при мощности 3 000 Вт, что позволяет готовить как деликатные блюда, так и размораживать или разогревать готовые, и быстро прожаривать мясо с овощами.

Фото: Dreame
Фото: Dreame

Управляется девайс с сенсорного экрана, есть 8 предустановленных программ приготовления — аэрофритюр, разогрев, тосты, выпечка, целая курица, рыба, картофель фри, фруктовые чипсы. Технология 360° Dual-Source Cyclonic Heat™ обеспечивает равномерный обдув блюда горячим воздухом сверху и снизу. Вендор утверждает, что модель удерживает до 72,8% влаги, что позволяет готовить мясо, рыбу и овощи без пересушивания. 

1
Cсылки по теме:
Прощай уборка: обзор робота-пылесоса Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete
Внезапный анонс: Dreame выпустила саундбары Pano S с Dolby Atmos и мощностью до 630 Вт
Больше, чем просто телевизор: обзор Dreame Aura Mini LED 4K TV S100

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+201
Gabriel
Оооо, этого добра кто уже только не навыпускал)
В том числе и с двумя лотками.
часов назад в 12:07
#