Dreame представила аэрогриль Tasti DZ30 с двумя чашами и функцией сушки фруктов

Фото: Dreame



Dreame Technology выпустила новый аэрогриль Dreame Tasti DZ30 с фирменной технологией 360° Dual-Source Cyclonic Heat™ поддержания высокой температуры и пара.

Новинка оснащена двумя независимыми чашами, каждая по 5,5 литров, что позволяет готовить сразу два разных блюда за один цикл. Каждая чаша работает независимо, так что можно регулировать температуру и время приготовления под конкретный рецепт. В каждой корзине предусмотрено окошко. Поддерживается диапазон температур от 35°C до 240°C при мощности 3 000 Вт, что позволяет готовить как деликатные блюда, так и размораживать или разогревать готовые, и быстро прожаривать мясо с овощами.Управляется девайс с сенсорного экрана, есть 8 предустановленных программ приготовления — аэрофритюр, разогрев, тосты, выпечка, целая курица, рыба, картофель фри, фруктовые чипсы. Технология 360° Dual-Source Cyclonic Heat™ обеспечивает равномерный обдув блюда горячим воздухом сверху и снизу. Вендор утверждает, что модель удерживает до 72,8% влаги, что позволяет готовить мясо, рыбу и овощи без пересушивания.