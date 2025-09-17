Dreame представила новый ручной пылесос для сухой и влажной уборки R10S Aqua

Компания Dreame презентовала новинку — среднебюджетный вертикальный беспроводный пылесос, который умеет почти всё то же самое, что и флагманские модели. Он предлагает сухую уборку с мощностью всасывания 20 000 Па и насадку с вращающейся влажной шваброй.
Мотор работает на 120 000 об/мин, предусмотрены три уровня мощности всасывания. Пятислойная фильтрация удерживает мелкую пыль размером от 0,3 мкм внутри, а контейнер для пыли объемом 0.6 л опустошается нажатием кнопки. Время работы аккумулятора в обычном режиме — до 70 минут, а в режиме влажной уборки — 43 мин, площадь уборки — от 150 до 300 квадратных метров без розетки. Светодиодный экран отображает уровень заряда, режим, сервисные уведомления.
Приобрести R10S Aqua можно в официальном онлайн-магазине Dreame и эксклюзивном торговом партнере М.Видео. Цена R10S Aqua 16 по 30 сентября составит 23 990 руб, после – 26 990 руб.