Dreame представила новый ручной пылесос для сухой и влажной уборки R10S Aqua

Олег

Dreame


Компания Dreame презентовала новинку — среднебюджетный вертикальный беспроводный пылесос, который умеет почти всё то же самое, что и флагманские модели. Он предлагает сухую уборку с мощностью всасывания 20 000 Па и насадку с вращающейся влажной шваброй.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Съемная насадка с двумя вращающимися швабрами (116 об/мин) предназначена для удаления стойких загрязнений, а также уборкой воды, грязи и других загрязнений без необходимости использования отдельной швабры или тряпки. Резервуар тут на 200 мл, есть регулировка расхода воды. Система подсветки щетки CelesTect™ поможет увидеть скрытую пыль и мусор в затемненных местах: за мебелью, в углах, узких проемах. Щетка защищена от наматывания волос, шерсти домашних питомцев и ниток. Регулируемый передний зазор адаптируется к коврам и твердым покрытиям.

Dreame

Dreame

Мотор работает на 120 000 об/мин, предусмотрены три уровня мощности всасывания. Пятислойная фильтрация удерживает мелкую пыль размером от 0,3 мкм внутри, а контейнер для пыли объемом 0.6 л опустошается нажатием кнопки. Время работы аккумулятора в обычном режиме — до 70 минут, а в режиме влажной уборки — 43 мин, площадь уборки — от 150 до 300 квадратных метров без розетки. Светодиодный экран отображает уровень заряда, режим, сервисные уведомления.

Приобрести R10S Aqua можно в официальном онлайн-магазине Dreame и эксклюзивном торговом партнере М.Видео. Цена R10S Aqua 16 по 30 сентября составит 23 990 руб, после – 26 990 руб.

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
Dreame и «М.Видео-Эльдорадо» представили 12 моделей телевизоров с разными экранами
Как я жил без тебя раньше: обзор робота-пылесоса Dreame L40s Pro Ultra

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch
На OZON вовсю продаются подделки Apple с пометкой «Оригинал». Как так вообще может быть?!
В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху
Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии