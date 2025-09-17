Dreame представила новый ручной пылесос для сухой и влажной уборки R10S Aqua

Компания Dreame презентовала новинку — среднебюджетный вертикальный беспроводный пылесос, который умеет почти всё то же самое, что и флагманские модели. Он предлагает сухую уборку с мощностью всасывания 20 000 Па и насадку с вращающейся влажной шваброй.

