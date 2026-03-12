Dreame представила супертонкий пылесос для сухой и влажной уборки G12

Бренд техники для дома Dreame представил новый пылесос для сухой и влажной уборки Dreame G12. Ключевой особенностью модели стал ультратонкий корпус толщиной 9,85 см, который раскладывается на 180°, позволяя устройству полностью ложиться на пол и эффективно убирать под низкой мебелью — кроватями, диванами и шкафами.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Благодаря своей конструкции устройство может убирать под низкой мебелью без необходимости перемещать предметы интерьера без снижения производительности. Пылесос оснащен двигателем, с силой всасывания до 25 кПа — такая мощность позволяет эффективно удалять как сухой мусор, так и жидкие загрязнения. А чтобы устройство сохраняло стабильно высокую мощность даже при уборке в горизонтальном положении, двигатель Dreame G12 получил систему разделения жидкости: конструкция удерживает грязную воду и предотвращает ее обратный поток, защищая основной двигатель от попадания влаги.Для предотвращения наматывания волос и появления разводов используется система двух скребков. Основной скребок TangleCut™ 2.0 срезает спутанные волосы и шерсть, предотвращая их наматывание на щетку и избавляя пользователя от необходимости очищать ролик вручную. Дополнительный плоский эластичный скребок помогает удалять остатки влаги и загрязнений, снижая вероятность появления разводов после влажной уборки.Маневренность устройства обеспечивает шарнирное соединение с поворотом до 80°, которое облегчает уборку в узких проходах, между мебелью и в углах. Благодаря этому пылесос легче управляется и быстрее охватывает всю площадь комнаты. Конструкция щетки также поддерживает уборку вдоль стен и в углах с обеих сторон, что позволяет очищать края помещения без необходимости менять направление движения. Увеличенный резервуар для чистой воды 1 000 мл позволяет проводить уборку дольше без частого долива воды.Устройство работает с довольно низким уровнем шума около 74 дБА. При весе 4,7 кг пылесос остается удобным для управления и переноски. Время автономной работы достигает 35 минут, чего достаточно для уборки квартиры за один цикл. После завершения уборки система двойной ротационной самоочистки автоматически промывает щетку, снижая накопление волос и загрязнений. На рукоятке расположен LED-дисплей, который отображает параметры работы устройства и состояние системы в реальном времени.Dreame G12 уже поступил в продажу в России и доступен для приобретения в фирменных магазинах Dreame на маркетплейсах, у официальных розничных партнёров и в официальном интернет-магазине. Рекомендованная розничная цена от бренда составляет 37 990 ₽, на старте продаж цена действует сниженная цена 35 990 ₽.