Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Dreame привезла в Россию ручной пылесос Z40 AquaCycle Pro с автоочисткой и подсветкой

Олег

Фото: Dreame

В России начались продажи беспроводного вертикального пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro. Модель объединяет функции сухой и влажной уборки с помощью насадки AquaCycle 2.0. Она предварительно смачивает загрязнения, удаляет их вращающимся роликом и собирает сухой и жидкий мусор за один проход при мощности всасывания до 220 аВт (30 000 Па). В устройстве разделена чистая и использованная вода, а также твердый мусор — это позволяет мыть пол только чистой водой и предотвращает появление неприятных запахов.


Фото: Dreame

После уборки пылесос заряжается и хранится на базовой станции 4-в-1; она промывает ролик водой и сушит его горячим (до 70 °C) воздухом. Насадка TangleCut срезает волосы двойными движущимися лезвиями, также есть подсветка CelesTect с углом охвата 140°. Складной корпус изгибается на 90° для уборки под мебелью, а сила всасывания автоматически регулируется в зависимости от типа поверхности и количества мусора. Автономность заявлена на уровне 90 минут и уборки до 185 м². Воздух очищает пятиступенчатая система с HEPA-фильтром класса H14, удерживающая до 99,99% частиц размером от 0,1 мкм. 


Фото: Dreame

Пылесос уже продается в РФ на официальном сайте Dreame, в фирменных магазинах и у партнеров за 59 990 рублей, а на старте продаж — со скидкой за 56 990 рублей.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В России представлены Dreame R10S Slim Aqua и R10S Essential Aqua — вертикальные пылесосы по доступной цене
Dreame представила в России N20 Steam — моющий пылесос 2-в-1 для точечной уборки паром 100 °C
Dreame представила аэрогриль Tasti PT60 и моющий пылесос H12 GT

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также