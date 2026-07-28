Dreame привезла в Россию ручной пылесос Z40 AquaCycle Pro с автоочисткой и подсветкой

В России начались продажи беспроводного вертикального пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro. Модель объединяет функции сухой и влажной уборки с помощью насадки AquaCycle 2.0. Она предварительно смачивает загрязнения, удаляет их вращающимся роликом и собирает сухой и жидкий мусор за один проход при мощности всасывания до 220 аВт (30 000 Па). В устройстве разделена чистая и использованная вода, а также твердый мусор — это позволяет мыть пол только чистой водой и предотвращает появление неприятных запахов.После уборки пылесос заряжается и хранится на базовой станции 4-в-1; она промывает ролик водой и сушит его горячим (до 70 °C) воздухом. Насадка TangleCut срезает волосы двойными движущимися лезвиями, также есть подсветка CelesTect с углом охвата 140°. Складной корпус изгибается на 90° для уборки под мебелью, а сила всасывания автоматически регулируется в зависимости от типа поверхности и количества мусора. Автономность заявлена на уровне 90 минут и уборки до 185 м². Воздух очищает пятиступенчатая система с HEPA-фильтром класса H14, удерживающая до 99,99% частиц размером от 0,1 мкм.Пылесос уже продается в РФ на официальном сайте Dreame, в фирменных магазинах и у партнеров за 59 990 рублей, а на старте продаж — со скидкой за 56 990 рублей.