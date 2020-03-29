Облачное хранилище Dropbox не особо популярно среди пользователей компьютеров Apple, а всё из-за того, что по своим возможностям на этой платформе оно сильно уступает iCloud. Но всё меняется — на этой неделе бета-версия клиента Dropbox для macOS получила крупное обновление.

Теперь Dropbox может синхронизировать с облаком локальные данные, хранящиеся на рабочем столе, а также в стандартных папках Documents и Downloads. 

Это нововведение стало возможно после того, как разработчики обновили ядро движка для синхронизации данных. Можно ожидать, что в течение нескольких недель оно будет добавлено в релизную версию клиента Dropbox для macOS.

На компьютере также можно держать папку Dropbox для автоматического сохранения бэкапа произвольных файлов.

Dropbox бесплатно предоставляет лишь 2 ГБ, а за дополнительное место нужно доплачивать. Расширить хранилище ещё на несколько гигабайт без оплаты можно, выполнив задачи из списка сервиса, а также пригласив зарегистрироваться своих друзей.


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Источник:

9to5mac 9to5mac

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