





Облачное хранилище Dropbox не особо популярно среди пользователей компьютеров Apple, а всё из-за того, что по своим возможностям на этой платформе оно сильно уступает iCloud. Но всё меняется — на этой неделе бета-версия клиента Dropbox для macOS получила крупное обновление.Теперь Dropbox может синхронизировать с облаком локальные данные, хранящиеся на рабочем столе, а также в стандартных папках Documents и Downloads.Это нововведение стало возможно после того, как разработчики обновили ядро движка для синхронизации данных. Можно ожидать, что в течение нескольких недель оно будет добавлено в релизную версию клиента Dropbox для macOS.На компьютере также можно держать папку Dropbox для автоматического сохранения бэкапа произвольных файлов.Dropbox бесплатно предоставляет лишь 2 ГБ, а за дополнительное место нужно доплачивать. Расширить хранилище ещё на несколько гигабайт без оплаты можно, выполнив задачи из списка сервиса, а также пригласив зарегистрироваться своих друзей.