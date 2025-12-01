Дуа Липа ненавидит Android: ходить на её концерты с такими гаджетами противопоказано







Во время недавнего выступления в Лиме британская певица Дуа Липа ненадолго отвлеклась на фанатов, протягивавших ей смартфоны для селфи. Она взяла один из гаджетов, но он оказался на ОС Android, из-за чего Дуа Липа поспешно вернула его владельцу.

На второй заход певице попался iPhone и она с радостью начала снимать происходящее на сцене. Сама Дуа Липа не прокомментировала инцидент, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые предположили, что она просто не разобралась в сложностях Android-смартфонов, другие — что Липа связана контрактом с Apple, запрещающим публичное использование устройств других брендов.К слову, Дуа Липа недавно заключила контракт с Apple. Она получила оранжевый iPhone 17 Pro ещё до презентации и сняла на него проморолик к своему туру.