Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Дуа Липа ненавидит Android: ходить на её концерты с такими гаджетами противопоказано

Фархад

Dua Lipa

Во время недавнего выступления в Лиме британская певица Дуа Липа ненадолго отвлеклась на фанатов, протягивавших ей смартфоны для селфи. Она взяла один из гаджетов, но он оказался на ОС Android, из-за чего Дуа Липа поспешно вернула его владельцу.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



На второй заход певице попался iPhone и она с радостью начала снимать происходящее на сцене. Сама Дуа Липа не прокомментировала инцидент, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые предположили, что она просто не разобралась в сложностях Android-смартфонов, другие — что Липа связана контрактом с Apple, запрещающим публичное использование устройств других брендов.

К слову, Дуа Липа недавно заключила контракт с Apple. Она получила оранжевый iPhone 17 Pro ещё до презентации и сняла на него проморолик к своему туру.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Игровая приманка: новая схема с блокировкой iPhone
Этот копеечный чехол с AliExpress — самый простой способ удивить всех вокруг
«Т-банк» вернулся в App Store, забирайте скорее!

Рекомендации

Рекомендации

Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4247
kardigan
К чему этот заголовок и каким боком он относится к ненависти к Андрюхе?
2 часа назад в 19:26
#
tellurian
+2734
tellurian kardigan
Кликбейт никто не отменял :)
час назад в 21:10
#