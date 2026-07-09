DuckDuckGo научился блокировать рекламу в YouTube на iPhone и Mac

Разработчики DuckDuckGo выпустили обновление фирменного браузера, которое добавляет встроенную блокировку рекламы на YouTube. Новая функция уже доступна пользователям iPhone и Mac и включена по умолчанию. Она позволяет убрать рекламные ролики, которые показываются до и во время просмотра видео.При этом браузер не ломает основные функции YouTube. История просмотров, плейлисты и другие возможности продолжают работать как обычно. Правда, владельцам iPhone стоит учитывать, что блокировка действует только при просмотре роликов через сайт YouTube в браузере DuckDuckGo. Если смотреть в официальном приложении YouTube, вся реклама останется.Для фильтрации рекламы DuckDuckGo использует списки правил сообщества uBlock Origin, дополняя их собственными фильтрами. Компания отмечает, что в некоторых случаях видео могут загружаться немного дольше, однако после начала воспроизведения реклама больше не прерывает просмотр.Функция работает отдельно от режима Duck Player, который предназначен для просмотра видео без отвлекающих элементов. При желании оба режима можно использовать одновременно. К слову, аналогичные возможности уже предлагают браузеры Brave и Opera.