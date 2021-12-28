Утка


В 2020-2021 годах начала набирать популярность поисковая система DuckDuckGo. Статистику и графики собрали сами разработчики, а опубликовали ее в издании Xaker.

Согласно источнику, за весь 2020-й год поисковик DuckDuckGo обработал примерно 23,6 млрд поисковых запросов пользователей — к концу декабря он получал в сутки почти 79 млн запросов. Но в 2021 году эти цифры резко выросли — за прошедший год «утка» обработала уже около 35 млрд поисковых запросов, и продолжает получать их около 100 млн в сутки.

Получается, что в среднем за последний год DuckDuckGo вырос как поисковик примерно на 47% — это впечатляет. Скорее всего, это связано с позиционированием компании — «утка» называет себя приватным поисковиком и говорит, что не собирает никаких данных своих пользователей, даже их IP-адреса. По этой же причине компания не может точно сказать, сколько именно уникальных людей используют их сервис. 

Утка

Что касается рейтинга поисковых систем в США, то Google находится на первом месте с титаническим отрывом от конкурентов — ей принадлежит 87,33% трафика американцев. На втором и третьем местах скромно расположились Bing и Yahoo с 6,43% и 3,3% соответственно. На DuckDuckGo сейчас приходится около 2,53% трафика США.

В мировом рейтинге DuckDuckGo тоже далеко не на первых позициях. В некотором смысле это можно объяснить его относительной молодостью, но по большей части пользователи пока недостаточно недовольны рекламой в Google, чтобы подыскивать ему замену. С другой стороны, с каждым годом «утомленных» становится всё больше.

Ранее мы рассказали, что DuckDuckGo готовит две фишки для обеспечения приватности: подмену email-адреса при регистрации на сайтах, а также антитрекер для Android. Кроме того, поисковик готовит собственный браузер для macOS, который вполне способен составить конкуренцию нативному Safari. 



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Источник:

xaker.ru xaker.ru

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