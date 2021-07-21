Приватный «поисковик» DuckDuckGo запустил бесплатный сервис для защиты от отслеживания через письма email. Об этом он сообщил на своем официальном информационном сайте.
Главным преимуществом DuckDuckGo является обеспечение полной анонимности. Поисковик не собирает метаданные пользователя и не обменивается ими с сайтами, не создает рекламный профиль и не следит за его перемещениями по сети. Кроме того, выдача «утки» не ангажирована — в поисковой выдаче нет рекламных постов или вакантных первых мест, DuckDuckGo выдает всё в первоначальном виде.
Теперь же разработчики «утки» пошли еще дальше и решили создать сервис для защиты от email-трекеров. Уже не является секретом тот факт, что даже обычная email-рассылка может отследить действия или геолокацию получателя — об этом мы более подробно рассказывали вот здесь. «Утка» хочет исправить ситуацию и запускает для этого Email Protection Service.
Суть его такова: пользователь получает электронный адрес @duck.com, и указывает его при регистрации на каких-либо сайтах, а также в веб-формах для передачи контактных данных. DuckDuckGo получает письма на свои сервера, очищает их от рекламных трекеров и трекеров слежения, и перенаправляет пользователю на его личный адрес. В очищенное письмо будет добавлена информация, сколько трекеров было из него удалено и каким компаниям они принадлежали.
Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно скачать браузер DuckDuckGo, зайти в «Настройки» → «Бета-функции» → «Защита электронной почты», после чего нажать «Присоединиться к списку ожидания». Функция защиты почты разворачивается в бета-режиме и в приложение придет уведомление о том, что уже можно регистрироваться.
DuckDuckGo утверждает, что не сохраняет пользовательские письма у себя, не анализирует их для корыстных целей и не продает информацию. Для пользователей веб-версии сервиса будет предоставлена возможность выбрать один адрес @duck.com, а мобильное приложение DuckDuckGo получит возможность генерировать адреса случайным образом при каждом новом использовании. Функция бесплатна.
К слову, подобная возможность ecть и у Apple. Она работает похожим образом — девайс создает сгенерированный email-адрес, который можно использовать для регистрации на сайтах. Однако сервис от Apple доступен только на фирменных устройствах и в фирменном браузере Safari, тогда как DuckDuckGo предлагает своё решение для всех пользователей. Кроме того, Apple не очищает письма от трекеров.
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