Как дуэт женщин-астронавтов NASA совершил выход в открытый космос





Выход в открытый космос — одно из самых сложных и рискованных заданий, стоящих перед экипажем Международной космической станции. Каждая внекорабельная операция требует от команды высочайшей точности, технической подготовки и слаженности. Именно этим отметились Энн Макклейн и Николь Айерс, когда 1 мая 2025 года в пятый раз покинули пределы МКС в женском составе. Выход в открытый космос — одно из самых сложных и рискованных заданий, стоящих перед экипажем Международной космической станции. Каждая внекорабельная операция требует от команды высочайшей точности, технической подготовки и слаженности. Именно этим отметились Энн Макклейн и Николь Айерс, когда 1 мая 2025 года в пятый раз покинули пределы МКС в женском составе. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Введение

Технические аспекты и внекорабельная деятельность

Инциденты

Историческое значение события

Предыдущие выходы в открытый космос в 2025 году

Заключение

1 мая 2025 года астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Аунaпу Айерс совершили пятый исключительно женский выход в открытый космос. Они покинули шлюзовой модуль Quest американского сегмента станции в 16:05 по московскому времени и вернулись в 6:49 следующего дня. В общей сложности продолжительность операции составила 5 часов 44 минуты. При этом больше половины запланированного времени ушло именно на подготовку к установке будущей панели iROSA, которую планируют доставить на МКС кораблем Crew Dragon во второй половине этого года.Поскольку элементы питания станции со временем теряют накопительные свойства, а стабильное энергоснабжение необходимо для поддержания работы — например, проведения научных экспериментов и функциональность коммерческих модулей, батареи необходимо обновлять. iROSA (International Space Station Roll-Out Solar Array) — это новое поколение развертываемых солнечных элементов, созданное компанией Redwire специально для МКС.Главное преимущество технологии в том, что для ее установки не требуется использование сторонних двигателей. Аккумулятор достаточно развернуть на заранее подготовленном кронштейне, подобно рулону. Один элемент покрытия вырабатывает до 20 кВт энергии. Однако в данный период модернизация МКС требует минимум 30% прироста энергии, а значит и таких панелей необходимо больше.С этим расчетом, Энн и Николь заменили старое оборудование на современный монтажный кронштейн для будущей платформы под солнечные панели, а также сняли защитное покрытие от микрометеоритов и провели силовой кабель к российскому сегменту орбитальной станции. В NASA отметили, что все поставленные перед космонавтами задачи были успешно выполнены.Однако не все прошло так гладко, как планировалось. Менее чем спустя час после начала выполнения основной задачи Энн Макклейн заметила разрыв размером в несколько миллиметров на правой перчатке ее скафандра EMU (Extravehicular Mobility Unit) — при сгибании указательного пальца линия шва слегка расходилась. Благодаря видеозаписи с камеры шлема Центр управления полетами в Хьюстоне установил — это именно расхождение шва, а не сквозной порез, и разгерметизация скафандра исключена. Это позволило продолжить проведение запланированных работ в штатном режиме.Для справки: скафандр EMU строит из нескольких слоев защитных тканей. Внешний называется Turtleskin и выпускается компанией Warwick Mills Inc. Он «соткан» из аромидных нитей — легких, но очень прочных материалов. Такие применяются в бронежилетах, пожарном снаряжении. В условиях открытого космоса технология защищает астронавта от вакуума, микрометеоритов, космического мусора, проколов кромкой оборудования и экстремальных температур в диапазоне от —150 до +150 градусов по Цельсию.Это событие стало пятым в истории полностью женским выходом в открытый космос и 275-й внекорабельной операцией, проведенной на Международной космической станции с момента ее запуска. Для Макклейн это был уже третий выход за пределы станции, в то время как для Айерс — дебютный. Обе астронавтки прибыли на орбиту 16 марта в составе экипажа миссии Crew-10.С начала текущего года американские космонавты уже дважды покидали пределы МКС. Оба выхода состоялись в январе. В первой операции, прошедшей 16 января, участвовали Ник Хейг и Сунита Уильямс. За шесть часов работы вне станции они успешно провели ремонт рентгеновского телескопа NICER и выполнили подготовку к модернизации магнитного альфа-спектрометра.Второй выход в открытый космос состоялся 30 января. На этот раз Сунита Уильямс снова покинула станцию, но уже в паре с астронавтом Бутчем Уилмором, ее напарником по экипажу корабля Starliner. Этот выход стал особенно значимым: Уильямс побила рекорд своей коллеги Пегги Уитсон и вышла в лидеры по суммарной продолжительности пребывания в открытом космосе среди женщин — ее общий показатель достиг 62 часов и 6 минут.Майский выход в открытый космос, проведенный двумя высококвалифицированными астронавтами NASA, стал не только вкладом в развитие технической инфраструктуры МКС. Успешная операция Энн и Николь стала знаковым событием как с точки зрения науки, так и общества, показав равные возможности в освоении космоса.