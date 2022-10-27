В iPhone 15 не будет USB-С

Компания Apple в следующем году не начнет полноценно исполнять предписание Евросоюза относительно зарядного порта в iPhone. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.
Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия окончательно приняла законопроект, обязывающий всех производителей электроники, которые хотят продавать свои продукты в странах ЕС, устанавливать в них унифицированный порт USB-С. Закон в первую очередь касается Apple, до сих пор использующую собственный разъем Lightning. Компания уже подтвердила, что знает о новых правилах и подчинится им; однако, судя по всему, сделает это довольно своеобразно.
Согласно источнику, новые инсайды «подкинули» сотрудники из цепочки поставок запчастей для Apple. Они говорят, что в линейке iPhone 15, которая должна выйти в 2023 году, будут разные порты. В более дешевых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут установлены разъемы Lightning, а USB-С превратится в привилегию моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Новые правила таким образом не будут нарушены, поскольку они начинают применяться лишь с октября 2023 года, а презентация новых iPhone обычно проходит в сентябре. Более того, описанным выше алгоритмом Apple достигнет сразу несколько целей:
- Apple действует «на опережение», переводя часть своих смартфонов на USB-С — это похвально в глазах законодателей
- Apple нарастит продажи Pro-моделей за счет тех покупателей, которые давно ждут порт USB-С и готовы переплатить, чтобы им пользоваться.
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