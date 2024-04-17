Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Даже футболку не снимал

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Впервые за 7 лет Павел Дуров дал интервью, в котором рассказал некоторые подробности развития Telegram. На протяжении часа речь шла о команде разработчиков, тактике продвижения и проблемах, с которыми пришлось столкнуться при создании мессенджера.После отъезда из России, Дуров пытался развернуть разработку Telegram в Берлине, Лондоне, Сингапуре и других странах, но, по его словам, бюрократические проблемы были слишком велики. В США Павел не остался по двум причинам.Во-первых, в Сан-Франциско, после посещения основателя Twitter Джека Дорси, на Павла напали уличные хулиганы и попытались отобрать телефон. Во-вторых, со слов основателя, власти тайно пытались перехватить одного из разработчиков Telegram и выяснить, какая система шифрования используется в мессенджере, а ФБР постоянно следили за всеми действиями Дурова. Из-за этого было принято решение обосноваться в Дубае, где власти более лояльно относились к разработке.Однако самое высокое давление на свободу слова в мессенджере исходит от Googlе и Apple. Они задают правила размещения на своих платформах, а в случае их несоблюдения могут в любой момент удалить Telegram из цифровых магазинов. По этой причине Дуров не доверяет этим компаниям и уверен, что его смартфон прослушивается спецслужбами. Павел с опаской относится к идеям Цукерберга и Маска, поскольку платформы, которыми они владеют, подвержены цензуре.Также Дуров рассказал некоторые подробности о своей команде разработчиков. Их всего 30, а на раскрутку мессенджера не тратится ни копейки. По его словам, успех Telegram в его надежности и функциях, которые опережают другие приложения на 5-6 лет. В 2024 году планируется повысить количество пользователей до 1 млрд.