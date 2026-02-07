Дуров молча прокачал Telegram для России. Что нового?





С выходом последнего обновления Telegram до версии 12.4 пользователи из России могут публиковать одну «Историю» без Premium-подписки. Также бесплатные сториз стали доступны для номеров Ирана и Украины.Напомним, что «Истории» в Telegram появились еще в 2023 году, но в ряде стран, включая Россию, их публикация была доступна только по платной подписке — до ста сториз в день.Обновление Telegram для Android делает дизайн интерфейса схожим с айфоновским — в стиле Liquid Glass с iOS 26. Позже появится механика создание подарков — из четырех можно скрафтить один уникальный гифт, но есть нюанс! Выбранные для скрещивания подарки могут «сгореть». При экспериментах с парой гифтов шанс остаться ни с чем — максимально высок , а с четырьмя — минимален, но по-прежнему не равен нулю.Также замечены еще несколько нововведений:• Опцию закрепа вернули в меню с тремя точками• Добавили возможность присоединиться к групповому звонку с выключенным микрофоном• Для ботов теперь доступен декор кнопок• Улучшена авторизация на веб-сайтах с помощью ботов• Обновился экран подключения к прокси и добавлено предупреждение о раскрытии IP-адреса при переходе по прокси-ссылкам.Судя по всему, обновление находится в стадии развертки и может быть доступно не всем пользователям.