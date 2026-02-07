Top.Mail.Ru

Дуров молча прокачал Telegram для России. Что нового?

Артем
147f5e91-7828-4850-b56b-f5ca1728a15b.png

Без лишних анонсов в мессенджер добавили ряд полезных функций под iOS и Android.

С выходом последнего обновления Telegram до версии 12.4 пользователи из России могут публиковать одну «Историю» без Premium-подписки. Также бесплатные сториз стали доступны для номеров Ирана и Украины. 

Напомним, что «Истории» в Telegram появились еще в 2023 году, но в ряде стран, включая Россию, их публикация была доступна только по платной подписке — до ста сториз в день.

Обновление Telegram для Android делает дизайн интерфейса схожим с айфоновским — в стиле Liquid Glass с iOS 26. Позже появится механика создание подарков — из четырех можно скрафтить один уникальный гифт, но есть нюанс! Выбранные для скрещивания подарки могут «сгореть». При экспериментах с парой гифтов шанс остаться ни с чем — максимально высок , а с четырьмя — минимален, но по-прежнему не равен нулю.

Также замечены еще несколько нововведений:

• Опцию закрепа вернули в меню с тремя точками
• Добавили возможность присоединиться к групповому звонку с выключенным микрофоном
• Для ботов теперь доступен декор кнопок
• Улучшена авторизация на веб-сайтах с помощью ботов
• Обновился экран подключения к прокси и добавлено предупреждение о раскрытии IP-адреса при переходе по прокси-ссылкам.

Судя по всему, обновление находится в стадии развертки и может быть доступно не всем пользователям.
4
Источник:
Telegram
Комментарии

John Doe
+780
John Doe
Отзывы об этих изменениях нехорошие, не хочу устанавливать эту версию.
7 февраля 2026 в 15:56
#
Александр Кузичев
0
Александр Кузичев John Doe
антиобновитель детектед. и что там пишут? тов. Майора пустили или что? Тормозиииииииит? Ликвидглас? Что, ну что там такого????? Быстрее рассказывайте, вдруг таких-же спасете... молча ежедневно обновляю абсолютно весь софт на IOS, MAC, Windows, Linux (если выходят). Никогда не было траблов никаких.
Сегодня в 11:20
#
+224
Nikodimus73
Интерфейс телеги liquid glass, просто ублюдский, сто раз пожалел, что обновил приложение….
7 февраля 2026 в 18:47
#
+60
myname32
что именно?
7 февраля 2026 в 18:47
#
Trenerstas
+18
Trenerstas
На самом деле, обновление не плохое и не хорошее. Оно Другое и Новое.
Мне прям очень нравится. )) Долго ждал чтоб как на IOS было.
Сегодня в 06:16
#