Дуров раскрыл новое название нативной криптовалюты TON




Новый нейминг объяснили «возвращением к истокам».

О переименовании криптовалюты Toncoin в Gram стало известно из личного канала Павла Дурова. Свой шаг основатель Telegram объясняет так:

«Мы возвращаемся к истокам — и начинаем новую главу. Это изменение откроет путь к тому, что будет дальше. Переход займёт около 3 недель. TON остаётся названием блокчейна. Это 4-й шаг из 7, чтобы снова сделать TON великим», — уточнил Дуров.

Незадолго до сообщения на платформе TON Vote, где за изменения в блокчейн-сети TON голосуют держатели токенов, с верифицированного аккаунта Telegram было запущено голосование, но за несколько минут до появления поста Дурова голосование удалили.

О запуске блокчейна TON Павел и Николай Дуровы говорили еще в 2018 году. Спустя пару лет, они отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. В августе 2024 года после задержания Дурова во Франции TON снижался в цене на 18,9% до 5,5 долларов.
