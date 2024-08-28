Дуров взят под судебный надзор. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запретили покидать Францию, сообщила прокуратура Парижа. Также предприниматель должен внести залог в размере 5 млн евро.
Дуров обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Предположительный срок, который может назначить суд — 10 лет тюрьмы. Есть информация, что основатель Telegram останется в камере здания суда до 29 августа.
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Параллельно Еврокомиссия начала расследование против Telegram. Eсть подозрение, что мессенджер занижал количество пользователей в ЕС, чтобы обойти регулирование закона о цифровых рынках. Реальная аудитория «телеги» на территории Франции превысила 45 млн пользователей, вместо 41 млн. При таком раскладе, платформа должна подвергаться жесткой модерации.