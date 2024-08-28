Дуров взят под судебный надзор. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Артем
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Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запретили покидать Францию, сообщила прокуратура Парижа. Также предприниматель должен внести залог в размере 5 млн евро.

Дуров обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Предположительный срок, который может назначить суд — 10 лет тюрьмы. Есть информация, что основатель Telegram останется в камере здания суда до 29 августа.

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Параллельно Еврокомиссия начала расследование против Telegram. Eсть подозрение, что мессенджер занижал количество пользователей в ЕС, чтобы обойти регулирование закона о цифровых рынках. Реальная аудитория «телеги» на территории Франции превысила 45 млн пользователей, вместо 41 млн. При таком раскладе, платформа должна подвергаться жесткой модерации. 
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+1059
iron-i
Фигасе, вы оперативные)
2 часа назад в 23:41
#
Mers
+5262
Mers
Посидит еще три дня, будет 5 лет.
Еще три дня, 1 год.
Ну а еще через три…
час назад в 23:51
#
GSmirnov
+624
GSmirnov
Везде пишут что он уехал с суда. Даже видос есть уезжает. Но вы как обычно. Хотели быстро и красиво, а получилось как всегда.
57 минут назад
#
+4481
Gabriel
Не, не нужен им никакой телеграмм и Пашка им тоже не нужен.
Т.е от идеи контроля такого ресурса они не откажутся конечно,
Но целью является не он сам, а Самая Важная его часть.
Им нужно шифрование.
П.с:
Ходит слух что телегу ломали криптографы из Пентагона, но так ничего и не смогли сделать.
27 минут назад
#

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