Дуров запустил свой «Кокон» официально. Какая выгода пользователям Telegram?

Олег
Фото: Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров официально объявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Павла, Cocoon предназначен для обработки запросов к искусственному интеллекту (ИИ) и уже обрабатывает первые запросы пользователей к ИИ, а GPU-майнеры получают вознаграждение в криптовалюте Toncoin. Также он планирует увеличить поставки видеокарт и привлечь к «Кокону» разработчиков.

Напомним принцип работы сети:

  • Владельцы GPU предоставляют свободные вычислительные мощности
  • Разработчики используют эти ресурсы для обработки ИИ-запросов
  • Расчеты производятся в зашифрованном виде, обеспечивая конфиденциальность данных
  • Оплата услуг осуществляется в криптовалюте TON

Что касается пользователей Telegram, то им Дуров пообещал «новые функции, связанные с искусственным интеллектом», но не привел никаких подробностей. 

4
Источник:
Telegram
Комментарии

Вася Вотафаков
+6436
Вася Вотафаков
Не совсем ясно. А как майнить то начать это дело? У него прога есть под ton заточенная или как 🤔
Сегодня в 10:12
#
13den666
+509
13den666 Вася Вотафаков
Если я правильно понял то необходимо иметь ферму на мощностях которой и будут обрабатываться запросы ИИ и вот за это будет оплата криптокоинами
час назад в 13:07
#