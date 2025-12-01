Дуров запустил свой «Кокон» официально. Какая выгода пользователям Telegram?

Фото: Павел ДуровПо словам Павла, Cocoon предназначен для обработки запросов к искусственному интеллекту (ИИ) и уже обрабатывает первые запросы пользователей к ИИ, а GPU-майнеры получают вознаграждение в криптовалюте Toncoin. Также он планирует увеличить поставки видеокарт и привлечь к «Кокону» разработчиков.
Основатель Telegram Павел Дуров официально объявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Основатель Telegram Павел Дуров официально объявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним принцип работы сети:
- Владельцы GPU предоставляют свободные вычислительные мощности
- Разработчики используют эти ресурсы для обработки ИИ-запросов
- Расчеты производятся в зашифрованном виде, обеспечивая конфиденциальность данных
- Оплата услуг осуществляется в криптовалюте TON
Что касается пользователей Telegram, то им Дуров пообещал «новые функции, связанные с искусственным интеллектом», но не привел никаких подробностей.