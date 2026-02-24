Стало известно, когда Дурова и Telegram могут признать пособниками террористов

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Федеральная служба безопасности может обратиться с предложением признать мессенджер Telegram пособником террористов в ближайшие два-три месяца. В разговоре с изданием «Осторожно Media» парламентарий сослался на ранее озвученные министром цифрового развития Максутом Шадаевым данные о наличии у ФСБ информации о многочисленных преступлениях, совершённых с использованием платформы.
Депутат отметил, что у руководства Telegram есть шанс «принять белую сторону» и легализоваться в России, выполнив ряд требований. Для этого необходимо создать юридическое лицо в России, хранить персональные данные пользователей на территории страны и предоставлять переписку по запросам ФСБ для предотвращения терактов и убийств граждан. По оценке Свинцова, эти требования реалистичны и выполнимы в течение месяца-полутора. В случае если Telegram продолжит игнорировать требования, Свинцов не исключает, что ФСБ обратится в суд требованием о признании организации пособником террористов.
23 февраля 2026 года, «Российская газета» и «Комсомольская правда» одновременно опубликовали статьи, написанные по материалам ФСБ, в которых сообщалось о расследовании уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По данным спецслужб, с 2022 года в России зарегистрировано более 153 тысяч преступлений с использованием мессенджера, из которых 33 тысячи носят диверсионно-террористический и экстремистский характер.
В публикациях утверждается, что через Telegram координировался теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, а также планировались убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и девяти высокопоставленных российских военных. Telegram также использовался для сбора информации о перемещениях военных, блогеров и журналистов, ставших впоследствии жертвами преступлений. Благодаря работе ФСБ удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через этот мессенджер, включая 61 массовое убийство в школах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о ситуации вокруг мессенджера Telegram и его основателя Павла Дурова. В ходе общения с журналистами представитель Кремля подтвердил, что администрация Telegram не проявляет готовности к сотрудничеству с российскими властями. По его словам, фиксируется большое количество нарушений и выявляется значительный объём контента, который потенциально может представлять опасность для страны.
Песков также прокомментировал публикации в российских СМИ о расследовании уголовного дела в отношении Павла Дурова по статье о содействии террористической деятельности. Пресс-секретарь заявил, что в Кремле знакомы с этими материалами, он подчеркнул, что ФСБ выполняет свои функции, и на основе выявленных нарушений соответствующие органы принимают меры, которые считают целесообразными.
Представитель Кремля отметил, что решение о возможной блокировке Telegram или признании его нежелательной организацией не входит в компетенцию администрации президента. По словам Пескова, такие вопросы находятся в ведении профильных уполномоченных ведомств, которые действуют в рамках законодательства. Он добавил, что Кремль не уполномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировок.
Песков также коснулся темы использования Telegram в зоне специальной военной операции. Ранее в ФСБ заявляли, что применение мессенджера создаёт угрозы жизни российским военнослужащим, поскольку украинские спецслужбы могут получать информацию из Telegram и использовать её в военных целях. Пресс-секретарь президента усомнился, что связь на фронте обеспечивается через мессенджеры, назвав такое предположение труднопредставимым.