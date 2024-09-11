Дурова «повесили» на стене. Местные жители в шоке

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Те, кто это сделал, допустили грубейшую ошибку.Мемориальная доска в честь Павла Дурова появилась на стене дома в Петербурге, по адресу улица Камышовая 28. В тексте сказано, что именно в этом доме родился основатель Telegram и «Вконтакте», а также сравнивают миллиардера с изобретателями Иваном Кулибиным, Павлом Яблочковым и философом Джордано Бруно.Однако, по словам местных жителей, создатели таблички допустили ошибку — Дуров жил в другом здании. Корпус на Камышовой 28 был сдан в 1994-м, десять лет назад на этом месте был пустырь. Сам же Дуров проживал двумя кварталами раньше, где по сей день можно встретить его отца, Валерий Семенович Дурова.