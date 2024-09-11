Дурова «повесили» на стене. Местные жители в шоке

Артем
45гцк5гцкегцкег.png

Те, кто это сделал, допустили грубейшую ошибку.

Мемориальная доска в честь Павла Дурова появилась на стене дома в Петербурге, по адресу улица Камышовая 28. В тексте сказано, что именно в этом доме родился основатель Telegram и «Вконтакте», а также сравнивают миллиардера с изобретателями Иваном Кулибиным, Павлом Яблочковым и философом Джордано Бруно. 

укрфквурфкр.jpg

Однако, по словам местных жителей, создатели таблички допустили ошибку — Дуров жил в другом здании. Корпус на Камышовой 28 был сдан в 1994-м, десять лет назад на этом месте был пустырь. Сам же Дуров проживал двумя кварталами раньше, где по сей день можно встретить его отца, Валерий Семенович Дурова.

ewaeraerhaerh.png

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Telegram
Cсылки по теме:
Павел Дуров дал отпор французским властям
Приватность в Telegram — всё! Секретные чаты начнут просматривать
В Telegram рассказали, будут ли утекать переписки из чатов и приватных групп

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+39
saman
Граматеи…
Вчера в 20:49
#
+4493
Gabriel
Обычно такие таблички после смерти вешают.
2 часа назад в 21:14
#
+961
hate_u
Я подумал его во Франции на стене повесили и французы были в шоке.
2 часа назад в 21:37
#
+39
Bykolev
Просклоняйте отца по правилам русского языка.
час назад в 22:25
#

Читайте также