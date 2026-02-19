Два бесплатных приложения добавляют в macOS опцию, которая даже не снилась Тиму Куку

Фото: Unsplash
Штатная ОС на компьютерах Mac известна красотой и продуманностью, а также большим спектром опций «из коробки». Однако с приходом Liquid Glass читабельность некоторых элементов macOS ухудшилась — например, теперь почти нет визуальной разницы между активным и фоновыми окнами. Две бесплатные утилиты решают эту проблему.
Фото: Makeusof
Вторая — Alan — работает постоянно и обводит активное окно статичной тонкой рамкой, так что вы всегда видите его боковым зрением благодаря увеличенной контрастности края окна. Рамку можно сделать тоньше или толще, а также сменить для нее цвет.
Фото: Makeusof
Вы можете выбрать для себя более удобную утилиту или же настроить их одновременную работу.