Два бесплатных приложения добавляют в macOS опцию, которая даже не снилась Тиму Куку

Олег

Фото: Unsplash

Штатная ОС на компьютерах Mac известна красотой и продуманностью, а также большим спектром опций «из коробки». Однако с приходом Liquid Glass читабельность некоторых элементов macOS ухудшилась — например, теперь почти нет визуальной разницы между активным и фоновыми окнами. Две бесплатные утилиты решают эту проблему. 

Первая называется Tinkle. Она умеет кратковременно подсвечивать темной рамкой активное окно каждый раз, когда фокус переходит между окнами. Способ перехода не имеет значения: клавиша Tab, щелчок мышью или автоматический переход. 


Фото: Makeusof

Вторая — Alan — работает постоянно и обводит активное окно статичной тонкой рамкой, так что вы всегда видите его боковым зрением благодаря увеличенной контрастности края окна. Рамку можно сделать тоньше или толще, а также сменить для нее цвет. 


Фото: Makeusof

Вы можете выбрать для себя более удобную утилиту или же настроить их одновременную работу. 
