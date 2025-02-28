Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму

Теперь минуты на звонки, СМС и интернет-трафик будут расходоваться из тарифных пакетов.
«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — уточнили в ФАС.
Ранее «Мегафон» направил в ФАС письмо об исполнении предписания по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе не позднее 28 февраля 2025 года. Служба посчитала срок реализации технически обусловленным. Также о добровольной отмене роуминга в тот же период сообщила Yota.