Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму

Артем
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Теперь минуты на звонки, СМС и интернет-трафик будут расходоваться из тарифных пакетов.

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Как сообщает федеральная антимонопольная служба, мобильные операторы «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе с 28 февраля 2025 года.

«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — уточнили в ФАС.

Ранее «Мегафон» направил в ФАС письмо об исполнении предписания по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе не позднее 28 февраля 2025 года. Служба посчитала срок реализации технически обусловленным. Также о добровольной отмене роуминга в тот же период сообщила Yota.
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Источник:
Объектив
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Комментарии

kardigan
+3913
kardigan
Ну а раньше конечно им что то там ,зделать не позволяла карма?
Сегодня в 11:29
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+654
law
А когла мтс отменит плату за звонки в др город на др оператора? Из их пакета только на др операторов твоего региона…
Сегодня в 14:34
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