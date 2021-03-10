Apple готовит к выпуску обновленные модели MacBook Pro, оснащенные процессорами Apple Silicon, релиз которых состоится во второй половине 2021 года. Об этом рассказал аналитик Минг-Чи Куо.
По его словам, будущие MacBook получат дисплеи mini-LED с диагональю 14 и 16 дюймов, классическую магнитную зарядку MagSafe и разъем для SD-карт. Кроме того, компания может обновить дизайн своих ноутбуков, сделав их «плоскими», как iPad Air 4 и iPhone 12, а также избавившись от панели TouchBar в пользу обычных функциональных клавиш. Если прогнозы окажутся верными, это станет очередным даунгрейдом Apple в области собственных разработок — ранее компания уже отказалась от своей клавиатуры с механизмом «бабочка» по причине её низкой надежности.
Согласно предыдущим утечкам, релиз новых MacBook с процессорами от Apple был запланирован на начало лета 2021 года, однако заявление Куо подразумевает смещение сроков. Такие выводы подтверждает также отчет издания Nikkei Asia, в котором упоминается, что Apple перенесла массовое производство новых MacBook с Apple Silicon с мая-июня на вторую половину года.
Процессоры Apple Silicon M1 были представлены в прошлом году вместе с обновленными MacBook Air и Pro 13’’. Этот релиз положил начало переходу компании на собственные ARM-чипы в компьютерах — ранее Apple оснащала своими процессорами только мобильные устройства, такие, как iPhone и iPad.
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