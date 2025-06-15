Два полезных жеста для Dynamic Island в iPhone, которыми вы точно не пользовались

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Впервые Dynamic Island появился в 2022 году — Впервые Dynamic Island появился в 2022 году — Apple заменила обычный вырез в экране на интерактивный «островок» в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. С 2023-го все айфоны получили этот элемент, за исключением iPhone 16e. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сменить виджет. Когда вы сворачиваете приложение с активным процессом, он появляется в «островке». Если сделать то же самое еще раз с другим приложением, активных виджетов станет два: большой и дополнительный. Если вам нужно видеть более подробно процесс из второго приложения, просто сделайте свайп справа налево по виджетам, и они поменяются местами.

Убрать виджет. Он полезен, но иногда может мешать. Немногие знают, что для полного закрытия активного виджета в Dynamic Island нужно смахнуть пальцем по нему влево или вправо, как будто выбрасываете виджет в сторону.

«Островок» не только изменил визуальный облик айфонов, но и принес некоторую пользу. В нем отображается дополнительная информация, в том числе динамическая, для которой на «моноброви» просто не было места. Вот два жеста, которые помогут вам использовать Dynamic Island еще более практично:А вы пользуетесь Dynamic Island в повседневных задачах, или считаете его бесполезным элементом?