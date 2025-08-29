Два простых способа навести порядок в строке меню macOS. Берите на заметку

Олег

macOS


Строка меню (или статус-бар) на macOS в чем-то схожа с Android — туда тоже подтягиваются как полезные, так и бестолковые значки, которые захламляют экран. Есть пара способов привести в порядок верхнюю строку.

1. Сортировать вручную
Сделать это можно с помощью жеста «три пальца на трекпаде» и перетаскивания. Меняйте значки местами в строке меню, как вам удобно. А чтобы убрать оттуда лишнюю иконку, вытащите ее за пределы статус-бара, подержите секунду и отпустите — она пропадет.

2. Приложение Ice
Фото: Георгий Лямин

Оно распространяется бесплатно на GitHub и позволяет группировать все значки и иконки в строке меню в автоматическом режиме. По умолчанию утилита разобьет их на три категории: всегда видимые, скрываемые и всегда скрытые. Настройка интуитивна и проста, пользуйтесь. Не забудьте включить параметр Launch at Login, чтобы приложение работало после перезапуска Mac

2
