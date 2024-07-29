Два секретных приложения из One UI 7.0 оказались доступны всем пользователям Samsung Galaxy

В сети появились утечки двух приложений из будущей One UI 7.0, которые не должны были появиться раньше основного апдейта. Об этом написали SamMobile и 9to5Google.
Ранее мы писали, что выход первой бета-версии One UI 7 неофициально намечен на 29 июля, однако сама компания пока не подтверждала эту дату, и на момент выхода новости прошивка всё еще не вышла. Однако в сеть утекли два обновленных приложения из будущей оболочки от Samsung; едва ли компания рассчитывала, что они попадут в общий доступ заранее.
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Приложения Samsung Internet 26.0.8.1 и Samsung Clock 12.4.00.8 распространяются на популярных сайтах-агрегаторах софта в виде APK-файлов. Их можно установить и попробовать уже сейчас, при условии, что на вашем смартфоне Galaxy установлено обновление One UI 6 для «Часов» и минимум One UI 6.1 для браузера. Поскольку релизы неофициальные, скачивайте файлы на свой страх и риск.