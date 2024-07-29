Два секретных приложения из One UI 7.0 оказались доступны всем пользователям Samsung Galaxy

Олег

One UI 7


В сети появились утечки двух приложений из будущей One UI 7.0, которые не должны были появиться раньше основного апдейта. Об этом написали SamMobile и 9to5Google.

Ранее мы писали, что выход первой бета-версии One UI 7 неофициально намечен на 29 июля, однако сама компания пока не подтверждала эту дату, и на момент выхода новости прошивка всё еще не вышла. Однако в сеть утекли два обновленных приложения из будущей оболочки от Samsung; едва ли компания рассчитывала, что они попадут в общий доступ заранее.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Приложения Samsung Internet 26.0.8.1 и Samsung Clock 12.4.00.8 распространяются на популярных сайтах-агрегаторах софта в виде APK-файлов. Их можно установить и попробовать уже сейчас, при условии, что на вашем смартфоне Galaxy установлено обновление One UI 6 для «Часов» и минимум One UI 6.1 для браузера. Поскольку релизы неофициальные, скачивайте файлы на свой страх и риск. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
Когда выйдет One UI 7.0
Раскрыто главное нововведение One UI 7.0, которое осчастливит всех владельцев Samsung Galaxy
Samsung внезапно огорчила владельцев смартфонов Galaxy

Рекомендации

Рекомендации

iOS 17.5 добавляет на iPhone совершенно новый режим работы
Абоненты МТС заметили странные списания. Деньги возвращают, но с трудом
Власти придумали хитрый способ пересадить россиян с Google на «Яндекс»
В WhatsApp замечена новая удобная кнопка. Такой нет даже в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии