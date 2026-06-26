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Операторы хотят разделить интернет на два тарифа — российский и иностранный

Александр

Фото Magnific

Российские интернет-провайдеры с наступлением осени могут начать вводить дифференцированные тарифы, разделяя доступ к российским и зарубежным ресурсам. Как сообщает РБК со ссылкой на представителей отрасли, причиной станет мораторий на расширение международных каналов связи, подписанный 20 крупнейшими операторами с Минцифры в апреле 2026 года. Чтобы увеличить пропускную способность, операторы теперь должны получать разрешение у властей, однако порядок и критерии выдачи таких разрешений до сих пор не определены. В результате к осени, когда трафик традиционно растёт, каналы могут оказаться полностью заполнены.

По словам руководителя направления развития телеком-бизнеса «Транстелекома» Ильи Гуденко, операторам придётся перераспределять пропускную способность в пользу наиболее прибыльных клиентов. Один из возможных сценариев — разделение тарифов на два типа: базовый с доступом только к российским ресурсам по текущей или более низкой цене и расширенный с доступом к зарубежным сайтам и сервисам за дополнительную плату. Генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк согласен с этим прогнозом: «В случае ограничений операторы, особенно крупные, начнут вводить дифференцированные тарифы». Мораторий подписали ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2) и «Уфанет».

Мера рассматривается властями как способ борьбы с VPN-сервисами, трафик которых операторы видят как зарубежный. В конце марта Минцифры требовало от операторов ввести плату за потребление свыше 15 ГБ международного трафика с 1 мая, но компании оказались технически не готовы, и решение перенесли на время после осенних выборов в Госдуму. По данным источников СМИ, каждый гигабайт сверх лимита мог бы стоить в среднем 150 рублей. Таким образом, россиянам, вероятно, придётся выбирать между доступом только к рунету и платным выходом в зарубежный интернет, а активным пользователям VPN, скорее всего, придётся существенно увеличить свои расходы на связь.
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Комментарии (7)

+68
makc80
Сервера «Макса» находятся в Лондоне и не только, как его будут тарифицировать??? Али Лондон ужо наш? Или «Лондон гудбай»???
Сегодня в 11:12
#
+51
Игорь Титов
Вообще в край охренели! Интересно сколько еще этот произвол все будут терпеть!
Сегодня в 11:13
#
Aspard
+766
Aspard
П***сы
2 часа назад в 11:39
#
Вася Вотафаков
+6575
Вася Вотафаков
Мне кажется при Сталлине было лучше 🤣
2 часа назад в 11:56
#
+149
olegvl2
Хорошо бы еще дожить до этой осени
час назад в 12:50
#
+726
den3221
Честно это уже издевательство над людьми!
26 минут назад
#

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