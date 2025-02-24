Две функции iCloud, которые я выключил навсегда на iPhone, iPad и Macbook и всех от них отговариваю

Впервые я попробовал устройство Apple в 2015 году — это был iPad 4, купленный с рук. Позже к нему добавился Macbook и (в последнюю очередь) iPhone. Как и многим другим пользователям, мне нравилось, как девайсы «дружат» друг с другом. Спустя десять лет система Continuity и обмен данными через iCloud работают еще лучше, чем раньше: Apple явно допиливает свои сервисы в фоновом режиме, не афишируя этот процесс — глюков стало гораздо меньше.
1. Медиатека iCloudДля меня этот сервис крайне неудобен и подозрителен. Причем к самому приложению «Фото» на айфоне и айпаде не было никаких претензий (пожалуй, до выхода iOS 18) — оно было удобным и на голову превосходило любые сторонние галереи фото на iOS и Android. Но облачная составляющая меня просто обескураживает.
Лишь однажды я попробовал пользоваться «Медиатекой iCloud» несколько лет назад. Тогда мне нужно было перенести фотки без потери хрологии со старого айпада на новый, а через локальный бэкап очередность их — увы — частично сбивается. Решил попробовать хвалёную медиатеку и очень пожалел. Даже купил 50 Гб iCloud на месяц, но всё равно ничего не вышло так как мне было нужно.
Три мои основные претензии — запутанные настройки, большая зависимость от хорошего интернета и объем хранилища. Что касается настроек, то в последние пару лет их слегка причесали, но я всё еще не до конца понимаю, как поведут себя фотки после включения «Медиатеки». Я привык контролировать всё на своих устройствах; просто включить и забыть — меня не устраивает.
Большинство ябловодов в настройки не вникает; они включены по умолчанию, что устраивает многих. Возможно, в этом кроется моя проблема — многие привыкают к айфону сразу со включенной «Медиатекой», а я привыкал без неё, и теперь любые нетипичные движения на устройстве воспринимаю негативно. К примеру, я никогда заранее не понимаю отношения между оригиналами и сжатыми копиями: что из них и в какой момент хранится локально, удалится или перенесется. А также что будет, если отключишь «Медиатеку» вовсе.
Также мне не нравится процесс подгрузки фото в полном качестве, чтобы рассмотреть его в деталях. Я часто фотографирую документы и упаковки товаров, а потом хочу моментально приблизить и увидеть текст в оригинальном качестве. Если с интернетом проблемы — начинается тупняк, и нервы он отнюдь не успокаивает.
Ну и, разумеется, 5 Гб по умолчанию это совершеннейший позор, особенно с учетом веса средней фотки или видеоролика на современную камеру. Такого объема хватит, пожалуй, лишь начинающему на первый год, после чего обязательно придется платить. Я в целом против концепции подписок, и ставить годы своих снимков в зависимость от платного сервиса тоже не желаю.
Обычно я отговариваю клиентов включать «Медиатеку», если они условно старше 40 лет. Базируюсь на опыте:
- человек захламил фотки за полгода
- iCloud начал сигнализировать о том, что кончилось хранилище,
- …из-за чего глючит синхронизация самого необходимого вроде контактов и заметок
- не понимает, что и как отключить, чтобы фотки остались на устройстве в оригинале и удалились из «Медиатеки»
- платить за iCloud не хочет.
Есть еще одно соображение по поводу безопасности «Медиатеки». Доступ к моим снимкам. Многие помнят историю с CSAM: тогда Apple решила бороться со злом и начала сканировать все фотографии в iCloud в поисках запрещенки. Цели благие, ничего не имею против, но стало очевидно: компания имеет доступ ко всей моей медиатеке и может делать с ней что угодно в любой момент времени, не спросив меня об этом. А меня это совершенно не устраивает.
2. Резервные копии iCloud
Опять-таки, у большинства пользователей функция активирована по умолчанию, и работает в фоне. Однако я её отключил изначально и не планирую использовать. Для этого тоже есть несколько причин.
Первая — смешной объем бесплатного хранилища. В 5 Гб не уместится практически ни один нормальный бэкап (то есть когда там вообще есть что переносить). А значит придется покупать подписку, что в свою очередь снова ставит меня в зависимость от далекой американской компании. В случае политической, моральной, ценностной или еще какой-нибудь перемены у Apple, правительства США или России, я рискую остаться без своих бэкапов, причем за свои же собственные деньги. Пусть и небольшие.
Вторая — принцип создания копии. Облачный бэкап кардинально отличается от локального, и этим он мне не нравится. Фактически во время резервной копии в iCloud смартфон или планшет в основном отправляет туда только лог-файлы того, как и что у меня организовано. Например, список установленных приложений, расположение иконок на домашнем экране. В процессе восстановления из бэкапа всё это будет скачиваться заново из сети:
«Когда пользователь восстанавливает данные из резервной копии iCloud, приобретенный контент автоматически загружается из iTunes Store, App Store, приложения Apple TV или Apple Books. Некоторые виды контента загружаются автоматически не во всех странах и регионах. Кроме того, покупки могут быть недоступны», — цитата с сайта Apple.
А если какое-то приложение за это время глючно обновилось или пропало из App Store, то я получу нерабоспособную утилиту либо вовсе заглушку вместо приложения. Также стоит упомянуть зависимость от интернета при восстановлении из iCloud.
Третья — всё тот же вопрос приватности. Резервные копии зашифрованы, но не сквозным образом, а значит у Apple есть полный доступ к моим бэкапам и возможность сделать с ними всё что угодно.
«По умолчанию в аппаратных модулях системы безопасности iCloud в центрах обработки данных Apple хранится резервная копия ключа службы резервного копирования в iCloud», — цитата с сайта Apple.
Чем пользуюсьПри этом я успешно и с удовольствием использую другие опции iCloud, например:
- Заметки
- Связка ключей
- Контакты
- Календарь
- Safari
- Напоминания.
Как работают все эти сервисы меня в целом устраивает, хотя были неудобные ситуации. К примеру, около шести лет назад iCloud благополучно потёр пару сотен моих контактов, и помочь не смогла даже служба поддержки — чатились и перезванивались несколько дней. Бывало, что после перехода на новый девайс заметки ни в какую не хотели подтягиваться — помню, что однажды даже пришлось откатывать macOS из-за этого бага.
Вместо итоговСкорее всего, большинство моих претензий проистекают от моей гиперактивности: я часто покупаю и продаю девайсы, чаще других переезжаю между устройствами и хочу вникать глубже, чем задумывал вендор. Но итог один — «Медиатеку» и бэкапы в iCloud я невзлюбил и не советую включать никому из друзей и знакомых.
Как мне без них живется? Прекрасно. Я спокоен, потому что полностью контролирую свои фотографии и бэкапы, знаю, что они находятся исключительно в моих руках. А значит никем не будут испорчены, слиты или однажды использованы против меня.
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