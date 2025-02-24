Две функции iCloud, которые я выключил навсегда на iPhone, iPad и Macbook и всех от них отговариваю





Впервые я попробовал устройство Apple в 2015 году — это был iPad 4, купленный с рук. Позже к нему добавился Macbook и (в последнюю очередь) iPhone. Как и многим другим пользователям, мне нравилось, как девайсы «дружат» друг с другом. Спустя десять лет система Continuity и обмен данными через iCloud работают еще лучше, чем раньше: Apple явно допиливает свои сервисы в фоновом режиме, не афишируя этот процесс — глюков стало гораздо меньше.

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