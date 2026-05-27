Две половинки и клей: чехлы для складного iPhone Ultra уже появились в продаже

Фархад


До анонса первого складного смартфона Apple остаётся около 3 месяцев, но в сети уже начали появляться первые чехлы для устройства. Производитель аксессуаров iFunSmart выпустил защитные кейсы для будущей новинки, а вместе с ними фактически подтвердил ключевые особенности его дизайна.

Судя по рендерам, складной iPhone Ultra точно получит тонкий корпус, двойную основную камеру и поддержку аксессуаров MagSafe. При этом в блоке камер будут только два модуля, без LiDAR и телевика. Также на корпусе можно увидеть вырез под кнопку управления камерой, а отдельной клавиши «Действия» вообще не видно.



Обратите внимание, что сами чехлы состоят из нескольких частей из-за складной конструкции смартфона. Причём на лицевую панель рамку нужно будет клеить с помощью двустороннего скотча, чтобы она не слетала. Производитель обещает защиту от падений, встроенные магниты N52, матовое покрытие и усиленные бортики вокруг экрана и камеры.

Инсайдеры считают, что iPhone Ultra получит внешний экран на 5,5 дюйма, внутренний дисплей на 7,8 дюйма, толщину около 9,5 мм в сложенном виде и всего 4,5 мм в раскрытом состоянии. Внутри ожидаются чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, двойная камера по 48 Мп и Touch ID в боковой кнопке вместо Face ID. Цена, по предварительным данным, стартует примерно с $2299.
Источник:
MacRumors
Комментарии (1)

Mers
+5441
Mers
Это собака сутулая, а не айфон. Горбун какой-то. Тьфу…
51 минуту назад
#

