Двойная зебра, пингвины из «Мадагаскара», застрявшая белка и другие финалисты конкурса смешных фотографий природы

Олег

В сети появились фотографии, вошедшие в шорт-лист ежегодного конкурса комедийных снимков Nikon Comedy Wildlife Awards 2024. Альбом собрал неуклюжих, элегантных и неизменно смешных животных, птиц и насекомых, которые попались на камеру в самый подходящий момент.

Вот самые забавные снимки с финала конкурса:

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Приземление

Приземление


Молитва

Молитва


Веселье

Веселье


Ты серьезно?

Ты серьезно?


Пойдем выйдем

Пойдем выйдем


Закусывать надо

Закусывать надо


Фламенко

Фламенко


Ковальски, доложить обстановку!

Ковальски!


Полку повесь

Полку повесь!


Жмурки

Жмурки


Студия 16 квадратов

Студия 16 квадратов


Занято!

Занято!


Есть чо?

Есть чо?


Говорите по одному

Говорите по одному

Посмотреть другие фотографии и проголосовать за лучшую можно на сайте конкурса. 

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Источник:
New Atlas
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Комментарии

tellurian
+1917
tellurian
Красиво
2 часа назад в 12:43
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