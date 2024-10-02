Двойная зебра, пингвины из «Мадагаскара», застрявшая белка и другие финалисты конкурса смешных фотографий природы

В сети появились фотографии, вошедшие в шорт-лист ежегодного конкурса комедийных снимков Nikon Comedy Wildlife Awards 2024. Альбом собрал неуклюжих, элегантных и неизменно смешных животных, птиц и насекомых, которые попались на камеру в самый подходящий момент.



Вот самые забавные снимки с финала конкурса:

















Молитва











Веселье











Ты серьезно?











Пойдем выйдем











Закусывать надо











Фламенко







Ковальски, доложить обстановку!











Полку повесь











Жмурки











Студия 16 квадратов











Занято!











Есть чо?









Говорите по одному







Посмотреть другие фотографии и проголосовать за лучшую можно на сайте конкурса.