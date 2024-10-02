Двойная зебра, пингвины из «Мадагаскара», застрявшая белка и другие финалисты конкурса смешных фотографий природы

В сети появились фотографии, вошедшие в шорт-лист ежегодного конкурса комедийных снимков Nikon Comedy Wildlife Awards 2024. Альбом собрал неуклюжих, элегантных и неизменно смешных животных, птиц и насекомых, которые попались на камеру в самый подходящий момент.
Вот самые забавные снимки с финала конкурса:
Вот самые забавные снимки с финала конкурса:
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Приземление
Молитва
Веселье
Ты серьезно?
Пойдем выйдем
Закусывать надо
Фламенко
Ковальски, доложить обстановку!
Полку повесь
Жмурки
Студия 16 квадратов
Занято!
Есть чо?
Говорите по одному
Посмотреть другие фотографии и проголосовать за лучшую можно на сайте конкурса.