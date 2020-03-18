





Минкомсвязь выделила диапазон частот для работы сетей пятого поколения компании «Новые цифровые решения», которая принадлежит «МегаФону» и «Ростелекому». Эти операторы смогут приступить к тестированию 5G в миллиметровом диапазоне. Будет проверена их овместимость со средствами связи «Роскосмоса», а также изучена возможность запуска 5G на частотах, выделенных для 3G и 4G.Частоты для тестов получит также Научно-исследовательский институт радио. Кроме того, Минкомсвязь ожидает, что до конца марта документы, необходимые для их выделения, предоставит совместное предприятие МТС и «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).Компания «Новые цифровые решения» была создана «Ростелекомом» и «МегаФоном» в январе 2019 года для участия в тестировании возможностей сетей 5G. Предполагалось, что она станет инфраструктурным оператором для запуска в России стандарта связи нового поколения, но прочие компании были против такой модели. В декабре «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки под 5G частотного спектра во всех регионах России.Тестирование использование частот совместно с «Роскосмоса» позволит избежать отдельных тестов на электромагнитную совместимость всех средств связи в сетях 5G. Но оно не решит проблемы дефицита частот в самом востребованном диапазоне — 3,4–3,8 ГГц. Расходы операторов на расчистку частотного спектра могут быть равноценны затратам на исполнение «пакета закона Яровой», на это потребуется примерно 16 млрд рублей. Дело в том, что во всем мире для 5G используются частоты 3,4–3,8 ГГц, а в России на них работает оборудование военной спецсвязи.