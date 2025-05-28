Dyson, подвинься! Xiaomi выпустила высокоскоростной фен Mijia High-Speed ​​Hair Dryer Pro с умной защитой кожи головы

Фархад

Xiaomi

Китайский бренд Xiaomi выпустил новейший высокоскоростной фен Mijia High-Speed ​​Hair Dryer Pro, который предлагает режим защиты кожи головы с постоянной температурой, постоянную поддержку потока воздуха на уровне около 50 °C и ряд других функций.

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Xiaomi интегрировала датчик TOF (Time-of-Flight), термистор NTC и микропроцессор для контроля и регулировки температуры до 200 раз в секунду. Этот контроль температуры в реальном времени предназначен для защиты чувствительных участков кожи головы, обеспечивая при этом постоянную сушку.

Устройство использует бесщеточный двигатель на 110 000 об/мин, который создает скорость ветра до 70 м/с. Xiaomi утверждает, что фен может справиться с короткими волосами примерно за 30 секунд, волосами до плеч примерно за 3 минуты и длинными волосами примерно за 5 минут. Компания оптимизировала двигатель для снижения уровня шума, что делает его пригодным для использования в тихих условиях.

На выбор доступны четыре температурных режима: прохладный, теплый, горячий и попеременный горячий-холодный, а также две настройки скорости ветра. Встроенная функция памяти сохраняет последнюю использованную конфигурацию, что снижает необходимость ручной регулировки. Девайс также оснащён интеллектуальным светодиодным кольцом на насадке, которое меняет цвет в зависимости от расстояния до кожи головы, помогая пользователям оставаться в оптимальном диапазоне во время использования.

Кроме того, Xiaomi Mijia Hair Dryer Pro получил ионизатор, который выделяет до 200 млн отрицательных ионов для уменьшения статического электричества волос. Выпускается девайс в 4 расцветках, а в комплекте идёт магнитная насадка, съемный фильтр и настенный держатель.

Пока Mijia High-Speed ​​Hair Dryer Pro доступен только в Китае по цене 579 юаней (~$80). Ждём на местных маркетплейсах.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+6
redlac77
привет любимая! с 8 марта тебя! ты хотела дайсон но я нашёл другой китайской версии... экономия 😂
Вчера в 20:00
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