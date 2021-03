Начиная с 2005 года премия James Dyson Award бросает вызов изобретательным и предприимчивым студентам и недавним выпускникам инженерных факультетов и факультетов дизайна: «Разработайте то, что решает проблему». Намеренно обобщённое задание с открытой трактовкой предлагает кандидатам решить важные проблемы. Так, победители прошлых лет изобрели технологии генерации возобновляемой энергии, новые виды экологичного пластика, устройства для скрининга рака и других заболеваний. Джеймс Дайсон выберет двух международных победителей, которые получат жизненно необходимое финансирование и признание по всей планете — ключевые первые шаги на пути к практическому воплощению идей в реальной жизни.



Джеймс Дайсон, основатель и главный инженер компании Dyson: «Молодые люди хотят изменить мир, а премия поддерживает их в этом, давая крайне важное для них финансирование, одобрение и платформу для реализации идей. Участники конкурса достигают выдающихся успехов: 65% международных победителей превращают свои идеи в коммерческие проекты, в то время как 90% обычных стартапов терпят неудачу. Я буду искать революционные изобретения, которые бросают вызов устоявшимся представлениям и ставят их под сомнение. Желаю удачи!»



Прошлый год был рекордным по количеству заявок на участие в конкурсе. Кроме того, премию впервые присудили в области устойчивого развития. Первая победа в этой номинации досталась Карви Эрену Мейгу (Филиппины) за изобретение технологии AuREUS. В прошлом году организаторы James Dyson Award учредили эту международную награду, отмечая важную роль, которую инженеры и учёные играют в формировании экологически устойчивого будущего. При этом был сделан акцент на идеи, которые решают проблемы окружающей среды и соответствуют философии экономичного проектирования Dyson: добиваться большего ценой меньших усилий.



В 2021 году также будут вручены два главных приза по 30 000 фунтов стерлингов (3 000 000 рублей каждому): международному победителю в области устойчивого развития и международному победителю в общей номинации. Но вначале каждая страна и территория, принимающая участие в премии, наградит национального победителя (приз — 200 000 рублей) и двух национальных финалистов. Победа на данном этапе позволит кандидатам перейти на международные стадии конкурса.



В 2020 году национальными победителями в России стали Анастасия Балабанова, студентка СПГХПА им. А. Л. Штиглица, и Артемий Зенкин, студент Университета ИТМО, разработавшие умную зубную щётку Health Care Toothbrush с функцией мониторинга здоровья. Конкуренцию в прошлом году составили: Reface — устройство для дистанционного управления электронными устройствами с помощью мимики и Walker Way — ортопедическое устройство для стояния и хождения с системой управления и мотор-колёсами. Также национальными победителями в разное время были умный браслет TILT для дистанционного управления электронными устройствами (2019), автоматизированная система Drop Box для хранения вещей при нехватке свободного места (2018), роботизированная система уборки парков и площадей ParkoBot (2017). В 2016 году инновационное устройство SvetTex для лечения желтухи новорожденных детей от студентки Британской высшей школы дизайна, Юлия Камалова, было внесено в шортлист топ 20 проектов мира.



Лучшие изобретения часто бывают самыми простыми и несут в себе чёткие и рациональные решения реальных проблем. Международный победитель 2020 года, The Blue Box, — домашнее устройство для диагностики рака груди. Оно распознаёт заболевание по образцам мочи с помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта. Прибор спроектирован таким образом, чтобы стать менее инвазивной и более доступной альтернативой современным процессам скрининга на фоне растущей доли женщин, пропускающих маммографию. Изобретательница The Blue Box, 23-летняя Худит Хиро Бенет, сказала, что победа в конкурсе стала для неё «настоящим переломным моментом: призовые деньги помогут активнее оформлять патенты, ускорить проектно-конструкторскую работу и разработку программного обеспечения». Благодаря денежной выплате и мировой известности после победы, сейчас Худит заканчивает создание прототипа и системы анализа данных в Калифорнийском университете в Ирвайне, готовится к исследованиям на людях и клиническим испытаниям.



Хотите узнать, что инженеры Dyson ожидают от изобретений-победителей? Об этом рассказал Питер Гэммак, вице-президент Dyson по инновациям в области новых продуктов, а по совместительству опытный судья James Dyson Award.



Благодаря премии James Dyson Award молодые изобретатели могут заявить о себе в международных средствах массовой информации, что помогает привлекать дополнительные инвестиции и расширять возможности развития проектов. Например, в 2011 году британским национальным победителем стал разработчик KwickScreen — экранов для защиты пациентов от инфекции в больницах. Этот проект вырос в компанию с более чем 70 сотрудниками. Она поставляет защитные экраны во все отделения Национальной службы здравоохранения Великобритании и 240 госпиталей за рубежом. Национальная финалистка США 2017 года — изобретательница SoaPen, яркой мыльной ручки, которая помогает приучать детей к мытью рук, — превратила свою идею в коммерческий проект и вошла в престижный список Forbes «30 до 30». Теперь SoaPen поставляет свой растущий ассортимент продуктов по всей Америке, а недавно компания выпустила санитайзер для рук в ответ на спрос, возникший во время пандемии Covid-19. Сингапурский финалист 2011 года, устройство Rabbit Ray, используется в 44 госпиталях 23 стран. Это средство связи для больничных сотрудников, которое помогает объяснять детям смысл медицинских процедур. За прошедшие годы изобретательница устройства Эстер Ванг основала отмеченную наградами компанию Joytingle, работающую в области медицинского просвещения. Сейчас коммуникации с помощью Rabbit Ray охватывают широкий круг процедур — от вакцинации до химиотерапии.



Пока проходит James Dyson Award 2021, следите за тем, как победители прошлых лет меняют наше будущее. Это можно делать на странице премии в Instagram и на сайте Dyson Newsroom.



Как принять участие в конкурсе?



Спроектируйте то, что решает проблему. Эта проблема может быть барьером, с которым мы все сталкиваемся в повседневной жизни, или чем-то глобальным. Важно, чтобы решение было эффективным и демонстрировало ваше конструкторское мышление.



Сначала заявки оцениваются на национальном уровне внешними судейскими жюри. Каждая страна и территория награждает национального победителя и двух национальных финалистов. Потом жюри инженеров Dyson формирует из их числа список из 20 претендентов со всего мира. Сэр Джеймс Дайсон рассматривает 20 лучших проектов, выбирая победителя и финалистов международного этапа, а также победителя в области устойчивого развития.



Призы:





Международный победитель получает 30 000 фунтов стерлингов (3 000 000 рублей), ещё 5 000 фунтов стерлингов (5 000 000 рублей) передаётся университету победителя).

Победитель в области устойчивого развития получает 30 000 фунтов стерлингов (3 000 000 рублей).

Два международных финалиста получают по 5 000 фунтов стерлингов (500 000 рублей).

Каждый национальный победитель получает 2 000 фунтов стерлингов (200 000 рублей).

В 2020 году в конкурсе James Dyson Award появилась новая номинация, которая отмечает достижения в области устойчивого развития. Победителя в номинации «Устойчивое развитие» выбирает сэр Джеймс Дайсон из 20 лучших международных финалистов. Потенциальные победители этой премии должны уделять пристальное внимание месту своего изобретения в современной повестке дня в области устойчивого развития. Это может относиться к материалам, процессу проектирования, методам производства или проблеме, которую изобретение призвано решить.Заявки принимаются до 11:00 30 июня 2021 года, время московское. Кандидаты подают онлайн-заявки на сайте премии James Dyson Award Участники должны объяснить, в чем суть их изобретения, как оно работает, и описать процесс создания. Лучшие работы решают реальные проблемы, понятно объясняются, отличаются итеративным развитием, сопровождаются доказательствами прототипирования, изображениями и видео.Все судьи будут принимать во внимание ограничения в области прототипирования и разработки продуктов, введённые в результате пандемии Covid-19.Премия James Dyson Award присуждается в 28 странах и регионах мира. Среди них: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Филиппины, Польша, Россия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, ОАЭ, Великобритания и США. В 2021 году премия впервые вручается в Польше.