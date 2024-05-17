«Дзен» ввёл платную подписку на авторов. Сколько можно заработать?

Александр


Принадлежащая VK блогерская площадка «Дзен» запустила бета-тест сервиса платных подписок на авторов контента. Авторы могут скрыть свои публикации и видео за пейволом, а для доступа к эксклюзивам без рекламы необходимо оформлять подписку с ежемесячным платежом.

Стоимость подписки определяет сам автор — она составляет от 99 рублей до 100 тысяч рублей в месяц. В «Студии автора» доступна информация о количестве платящих подписчиков, а также прогноз по ожидаемому доходу. В дальнейшем будет добавлена расширенная аналитика, в том числе статистический анализ подписчиков (возраст, пол и так далее).
Авторы могут предоставлять платный доступ к любому контенту, который они публикуют на «Дзене» — как к коротким заметкам и видеороликам, так и к длинным статьям и видеозаписям.В скором времени сервис с платной подпиской станет доступен в веб-версии «Дзена», а затем появится в мобильном приложении.
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