Джеймс Уэбб сфотографировал «кошачий хвост» в космосе

Олег

Уэбб
Фото: atlasgalactica


В сети опубликовали необычный снимок, который получен с космического телескопа. Подробности опубликовали в Space.com.

Согласно источнику, любопытное явление сфотографировал «Джеймс Уэбб» — космический телескоп, который находится на орбите и управляется с земли. На снимке можно увидеть молодую планетную систему Beta Pictoris, которая приняла форму кота.

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Уэбб
Фото: Space.com

Космический «кошачий хвост» образовался из пыли, газа и обломков астероидов, которые накопились вокруг звезды с одноименным названием — Beta Pictoris. Она вдвое больше Солнца, и при этом светит в восемь раз ярче. 

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Источник:
Space.com
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