Джеймс Уэбб сфотографировал «кошачий хвост» в космосе



Фото: atlasgalactica





В сети опубликовали необычный снимок, который получен с космического телескопа. Подробности опубликовали в Space.com.



Согласно источнику, любопытное явление сфотографировал «Джеймс Уэбб» — космический телескоп, который находится на орбите и управляется с земли. На снимке можно увидеть молодую планетную систему Beta Pictoris, которая приняла форму кота.



