Джеймс Уэбб сфотографировал «кошачий хвост» в космосе

Фото: atlasgalactica
В сети опубликовали необычный снимок, который получен с космического телескопа. Подробности опубликовали в Space.com.
Согласно источнику, любопытное явление сфотографировал «Джеймс Уэбб» — космический телескоп, который находится на орбите и управляется с земли. На снимке можно увидеть молодую планетную систему Beta Pictoris, которая приняла форму кота.
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Фото: Space.com
Космический «кошачий хвост» образовался из пыли, газа и обломков астероидов, которые накопились вокруг звезды с одноименным названием — Beta Pictoris. Она вдвое больше Солнца, и при этом светит в восемь раз ярче.