«Джеймс Уэбб» снял фантастически красивую туманность «Конская голова»

Олег

Джеймс Уэбб


Ученые получили красивый снимок широко известной в узких кругах туманности, которая находится примерно в 1300 световых лет от нас. На фото обратили внимание в Digital Trends.

Согласно источнику, туманность «Конская голова» является частью большого облака молекулярного газа под названием «Орион Б» — это довольно активная область звездообразования. «Конская голова» появилась из материи, которая имеет свойство собирать вокруг себя газ, а видим мы её благодаря свету расположенной неподалеку горячей звезды.

Конская голова
Фото: esawebb

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» подарил нам впечатляющий снимок части туманности на фоне космоса — облако газа действительно выглядит так, будто лошадь заглядывает в кадр снизу. Фото получено с помощью мощных инфракрасных датчиков. К слову, ученые сняли ту же самую область с помощью другого датчика — MIRI, и здесь туманность выглядит столь же красиво, но гораздо менее поэтично. 

Фото: esawebb
Фото: esawebb

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Источник:
Digital Trends
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