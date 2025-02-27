«e — для економных». Apple начнёт штамповать дешёвые iPhone каждый год

Фархад

16e

Аналитическая фирма Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) поделилась информацией о планах Apple по ежегодному выпуску недорогих iPhone XXe. Более того, первые упоминания об iPhone 17e уже были замечены в китайской цепочке поставок.

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Согласно источнику, iPhone 16e — всего лишь первый девайс, который уже в феврале 2026 года сменит iPhone 17e. Аналитики отмечают, что такой же подход используют многие другие бренды, например, Google, которая выпускает модели «a» через несколько месяцев после запуска флагманских Pixel.

Вслед за этим китайский инсайдер Fixed Focus Digital заявил, что узнал о существовании «нового секретного проекта» в цепочке поставок Apple. Он предположил, что с высокой вероятностью речь идёт об iPhone 17e. Стоит отметить, что этот же инсайдер первым раскрыл точное название iPhone 16e ещё в декабре 2024, когда все остальные называли его iPhone SE 4.

Интересно посмотреть, как будет выглядеть линейка iPhone в 2026 году, когда к базовому iPhone 18, Pro и Pro Max моделям добавятся iPhone 18e, iPhone 18 Air и iPhone 18 Fold.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1346
Grealex
Посмотрим, как продаваться будет. У них многие модели не пошли.
час назад в 23:22
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Вася Вотафаков
+6154
Вася Вотафаков
Дешевый айфон … Джобс в гробу перевернулся.
58 минут назад
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