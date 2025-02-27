«e — для економных». Apple начнёт штамповать дешёвые iPhone каждый год

Аналитическая фирма Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) поделилась информацией о планах Apple по ежегодному выпуску недорогих iPhone XXe. Более того, первые упоминания об iPhone 17e уже были замечены в китайской цепочке поставок.
Вслед за этим китайский инсайдер Fixed Focus Digital заявил, что узнал о существовании «нового секретного проекта» в цепочке поставок Apple. Он предположил, что с высокой вероятностью речь идёт об iPhone 17e. Стоит отметить, что этот же инсайдер первым раскрыл точное название iPhone 16e ещё в декабре 2024, когда все остальные называли его iPhone SE 4.
Интересно посмотреть, как будет выглядеть линейка iPhone в 2026 году, когда к базовому iPhone 18, Pro и Pro Max моделям добавятся iPhone 18e, iPhone 18 Air и iPhone 18 Fold.
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