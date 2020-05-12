Spark

Сегодняшнее обновление почтового приложения Spark добавляет поддержку мыши и трекпада на iPad, а так делает командное общение еще более увлекательных с помощью поддержки Emoji.

Теперь вы и ваши товарищи по команде можете добавлять смайлики Emoji в общие письма и комментарии. Для этого достаточно просто нажать на значок с иконкой смайлика под электронным письмом и выбрать необходимую реакцию. Это отличный способ сэкономить время на ответах, и возможность разнообразить переписку.

Emoji

Довольно много пользователей отказываются от компьютеров в пользу iPad, поэтому разработчики Spark добавили полноценную поддержку клавиатуры и трекпада. Новая функция облегчает навигацию по электронной почте владельцам Magic KeyBoard и других совместимых аксессуаров.

Spark

Установив последнее обновление, вы сможете быстро прокручивать свою переписку, а также выполнять различные действия с помощью жестов трекпада. При наведении курсора на различные инструменты в Spark указатель будет изменять свой внешний вид. Обновленная версия Spark уже доступна в магазине App Store.



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