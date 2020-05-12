Сегодняшнее обновление почтового приложения Spark добавляет поддержку мыши и трекпада на iPad, а так делает командное общение еще более увлекательных с помощью поддержки Emoji.
Теперь вы и ваши товарищи по команде можете добавлять смайлики Emoji в общие письма и комментарии. Для этого достаточно просто нажать на значок с иконкой смайлика под электронным письмом и выбрать необходимую реакцию. Это отличный способ сэкономить время на ответах, и возможность разнообразить переписку.
Довольно много пользователей отказываются от компьютеров в пользу iPad, поэтому разработчики Spark добавили полноценную поддержку клавиатуры и трекпада. Новая функция облегчает навигацию по электронной почте владельцам Magic KeyBoard и других совместимых аксессуаров.
Установив последнее обновление, вы сможете быстро прокручивать свою переписку, а также выполнять различные действия с помощью жестов трекпада. При наведении курсора на различные инструменты в Spark указатель будет изменять свой внешний вид. Обновленная версия Spark уже доступна в магазине App Store.
Теперь вы и ваши товарищи по команде можете добавлять смайлики Emoji в общие письма и комментарии. Для этого достаточно просто нажать на значок с иконкой смайлика под электронным письмом и выбрать необходимую реакцию. Это отличный способ сэкономить время на ответах, и возможность разнообразить переписку.
Довольно много пользователей отказываются от компьютеров в пользу iPad, поэтому разработчики Spark добавили полноценную поддержку клавиатуры и трекпада. Новая функция облегчает навигацию по электронной почте владельцам Magic KeyBoard и других совместимых аксессуаров.
Установив последнее обновление, вы сможете быстро прокручивать свою переписку, а также выполнять различные действия с помощью жестов трекпада. При наведении курсора на различные инструменты в Spark указатель будет изменять свой внешний вид. Обновленная версия Spark уже доступна в магазине App Store.
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К тому же приложение постоянно крашится и перезапускается в фоне что приводит к усиленному разряду аккумулятора.
Из за этого не ждите вовремя push и наклейки на значке, отложенное письмо может и вовсе никогда не отправится. Если уж наверняка хотите получить вашу почту то придётся вручную зайти в приложение и обновить его.
В итоге , лучше приложения по умолчанию которое стоит у вас на iPhone ничего ещё не придумали.
Зачем людей обманывать?