Хакеры взломали крупного издателя игр Electronic Arts. Об этом рассказали в CNN.
В результате атаки был украден исходный код, который используется в большинстве игр EA Games. Помимо этого, злоумышленники скачали более 780 гигабайт других данных. Среди прочего, в этой базе находятся исходники Frostbite, Battlefield и FIFA.
Хакеры сообщают, что могут использовать «все сервисы EA Games по полной программе». Кроме того, они хвастаются, что украли инструменты разарботки, применяемые в FIFA 21, а также код сервера FIFA 22.
Эксперты по кибербезопасности утверждают, что утрата исходного кода может стать большой проблемой для бизнес-модели EA Games. Как минимум, украденными данными могут воспользоваться для создания взломов и прохождений игр компании, а в худшем случае — их продадут конкурентам, которые скопируют наработки Electronic Arts.
Сама корпорация заверяет, что личные данные игроков не были украдены. Представитель EA Games называет украденные данные «ограниченным количеством кода», а также сообщает, что после взлома компания уже внесла изменения в систему безопасности и не ожидает какого-то значительного удара по своему бизнесу или уже существующим играм.
Ранее мы рассказали, что EA Games совсем недавно прекратила поддержку целой серии игр Need for Speed.
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