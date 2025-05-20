Водители заметили странное: едешь медленно, а штрафуют, будто превысил





Пикабушник WVitek рассказал, как недавно ему прилетел от ГАИ штраф за превышение скорости, хотя он соблюдал скоростной режим. Обжаловать штраф не получилось, даже несмотря на доказательство невиновности.

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