Водители заметили странное: едешь медленно, а штрафуют, будто превысил

Александр



Пикабушник WVitek рассказал, как недавно ему прилетел от ГАИ штраф за превышение скорости, хотя он соблюдал скоростной режим. Обжаловать штраф не получилось, даже несмотря на доказательство невиновности.

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WVitek ехал по привычной дороге под Уфой, выставив круиз-контроль на 99 км/ч. Водители знают, что там висят камеры контроля, поэтому не разгоняются и все едут примерно в одном темпе, чтобы избежать штрафа. Но штраф пикабушнику всё-таки прилетел, и на приложенном документе было указано, что он ехал со скоростью 114 км/ч при ограничении 90 км/ч.

Важное уточнение: ПДД позволяет безнаказанно превышать ограничение скорости на 20 км/ч, чтобы нивелировать погрешности измерительных приборов, но превышение даже на 1 км/ч усугубит вину водителя при аварии.

WVitek попробовал оспорить штраф через «Госуслуги», приложив запись с видеорегистратора, на которой видно, что он ехал со скоростью 99 км/ч. В ответ ему пришёл отказ с обоснованием, что «нет причин не доверять измерительному комплексу Лобачивский», установленному на дороге, где было зафиксировано нарушение. Он оплатил штраф (567 рублей) и теперь снижает там скорость до 90 км/ч.

Комментаторы припомнили аналогичные случаи в других регионах:

Да, у нас тоже такая шляпа. На спидометре 84, по ГПС это 78. Штраф приходит на 84. А была одна камера, мы ее всем городом год побеждали. Ограничение 30, едешь 32, штраф 52. Едешь 28, штрафа нет. Оказывается, эта пид****ина не умела считывать квадратные номера. Доходило до абсурда. На фото 3 машины едущие друг за другом 32 кмч. Среднему приходит штраф на 52, двум другим нет. ЦАФАП разводит руками: не гоняйте)))

У меня в Волгоградской области тоже самое было. Езжу на круизе, поэтому штрафы только при обгонах, а в Волгоградской области на Р-22 в одном месте 4 проезда мимо на круизе — 4 штрафа. И не оспоришь, потому что камера поверенная, а спидометр — нет

Под Воронежем есть камера, по данным которой приходят подозрительно схожие штрафы. И мне, и моим двум коллегам, которые проезжали под той камерой прилетели штрафы, как под копирку — скорость 112 при разрешенной 90. Не 111, ни 113, не 120, а у всех ровно 112. Бюджет Воронежа пополнился на полторы тысячи с чем-то рублей (3 * штраф со скидкой)

Классика. Коллеге и с 90 прилетало 111. При том, что на всяких там бэмэвэ, специально для раззяв — скорость на щитке больше на 3 км/ч показывает, чем ты реально едешь. Вот как раз — чтобы не. Но ты (якобы) «поборникам ПДД» ничего не докажешь. Камера фиксирует то — чего не было — нуууу…, а ты медленнее едь!

Примечательно, что недавно российские СМИ рассказали о том, что Минфин поручил увеличить годовой план по сбору штрафов с водителей в 8 раз — с 6,4 до 52,8 млрд рублей. Добиться этого в правительстве рассчитывают с помощью увеличения размеров штрафов, а также снижения скидки за быструю оплату с 50 до 25%.

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Комментарии

Tigrolik
+786
Tigrolik
У нас тоже была хитрая камера, которая завышала скорость ровно на 10 км/ч. И тоже обжаловать невозможно было. Типа у камеры есть сертификат, а у регистратора нет. Но потом все таки настроили правильно.
Сегодня в 17:46
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tellurian
+2406
tellurian
Надо массово жаловаться и проверить сертификат на камеру.
Сегодня в 17:49
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