Водители заметили странное: едешь медленно, а штрафуют, будто превысил

Пикабушник WVitek рассказал, как недавно ему прилетел от ГАИ штраф за превышение скорости, хотя он соблюдал скоростной режим. Обжаловать штраф не получилось, даже несмотря на доказательство невиновности.
Важное уточнение: ПДД позволяет безнаказанно превышать ограничение скорости на 20 км/ч, чтобы нивелировать погрешности измерительных приборов, но превышение даже на 1 км/ч усугубит вину водителя при аварии.
WVitek попробовал оспорить штраф через «Госуслуги», приложив запись с видеорегистратора, на которой видно, что он ехал со скоростью 99 км/ч. В ответ ему пришёл отказ с обоснованием, что «нет причин не доверять измерительному комплексу Лобачивский», установленному на дороге, где было зафиксировано нарушение. Он оплатил штраф (567 рублей) и теперь снижает там скорость до 90 км/ч.
Комментаторы припомнили аналогичные случаи в других регионах:
Да, у нас тоже такая шляпа. На спидометре 84, по ГПС это 78. Штраф приходит на 84. А была одна камера, мы ее всем городом год побеждали. Ограничение 30, едешь 32, штраф 52. Едешь 28, штрафа нет. Оказывается, эта пид****ина не умела считывать квадратные номера. Доходило до абсурда. На фото 3 машины едущие друг за другом 32 кмч. Среднему приходит штраф на 52, двум другим нет. ЦАФАП разводит руками: не гоняйте)))
У меня в Волгоградской области тоже самое было. Езжу на круизе, поэтому штрафы только при обгонах, а в Волгоградской области на Р-22 в одном месте 4 проезда мимо на круизе — 4 штрафа. И не оспоришь, потому что камера поверенная, а спидометр — нет
Под Воронежем есть камера, по данным которой приходят подозрительно схожие штрафы. И мне, и моим двум коллегам, которые проезжали под той камерой прилетели штрафы, как под копирку — скорость 112 при разрешенной 90. Не 111, ни 113, не 120, а у всех ровно 112. Бюджет Воронежа пополнился на полторы тысячи с чем-то рублей (3 * штраф со скидкой)
Классика. Коллеге и с 90 прилетало 111. При том, что на всяких там бэмэвэ, специально для раззяв — скорость на щитке больше на 3 км/ч показывает, чем ты реально едешь. Вот как раз — чтобы не. Но ты (якобы) «поборникам ПДД» ничего не докажешь. Камера фиксирует то — чего не было — нуууу…, а ты медленнее едь!
Примечательно, что недавно российские СМИ рассказали о том, что Минфин поручил увеличить годовой план по сбору штрафов с водителей в 8 раз — с 6,4 до 52,8 млрд рублей. Добиться этого в правительстве рассчитывают с помощью увеличения размеров штрафов, а также снижения скидки за быструю оплату с 50 до 25%.