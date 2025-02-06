Экипаж МКС помогает защитить корабль от коррозии в космосе. Что они сделали?

Артем
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Фото: Роскосмос
Для этого космонавты Роскосмоса провели ряд важных экспериментов.

4 февраля Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александа Горбунов, выполнили ряд задач. Космонавты провелиэксперимент «Кварц-М», что позволяет определить, какие зоны корабля и его модулей больше всего подвержены воздействию космической коррозии. На случай если разрушение началось, была составлена система рекомендаций по его снижению или предотвращению. Также в рамках исследования «Орбита-МГ» проведен осмотр пилотируемых космических объектов на предмет отсутствия герметичности. 

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Эксперименты EarthKAM и «Экон-М» позволили наблюдать за Землей в режиме реального времени и сделать необходимые снимки для оценки экологической обстановки. Кроме того, изучено, как длительный полет влияет на поведение экипажа поведение экипажа, проведено техническое обслуживание систем обеспечения жизнедеятельности и мониторинг углекислого газа в крови каждого участника экспедиции.
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Источник:
Роскосмос
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Комментарии

tellurian
+2134
tellurian
Где новость что главу роскосмоса сменили?;)
Сегодня в 11:42
#
Yuri Konst
+24
Yuri Konst tellurian
О плохом здесь не пишут(
Сегодня в 11:58
#
tellurian
+2134
tellurian Yuri Konst
Написали.
Почему о плохом?
Сегодня в 13:35
#
Yuri Konst
+24
Yuri Konst tellurian
Потому что всякие смены (тем более такие скорые) — это минус властям
Сегодня в 13:52
#
Yuri Konst
+24
Yuri Konst
Да ничё они не сделали, уже 50 лет на одном месте топчутся!
Сегодня в 11:57
#

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