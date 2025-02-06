Экипаж МКС помогает защитить корабль от коррозии в космосе. Что они сделали?

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Для этого космонавты Роскосмоса провели ряд важных экспериментов.

Для этого космонавты Роскосмоса провели ряд важных экспериментов.

4 февраля Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александа Горбунов, выполнили ряд задач. Космонавты 4 февраля Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александа Горбунов, выполнили ряд задач. Космонавты провели эксперимент «Кварц-М», что позволяет определить, какие зоны корабля и его модулей больше всего подвержены воздействию космической коррозии. На случай если разрушение началось, была составлена система рекомендаций по его снижению или предотвращению. Также в рамках исследования «Орбита-МГ» проведен осмотр пилотируемых космических объектов на предмет отсутствия герметичности. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Эксперименты EarthKAM и «Экон-М» позволили наблюдать за Землей в режиме реального времени и сделать необходимые снимки для оценки экологической обстановки. Кроме того, изучено, как длительный полет влияет на поведение экипажа поведение экипажа, проведено техническое обслуживание систем обеспечения жизнедеятельности и мониторинг углекислого газа в крови каждого участника экспедиции.