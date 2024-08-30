Экономные маководы будут в восторге! Apple разрешила устанавливать приложения на внешние диски

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В последней бета-версии macOS Sequoia, вышедшей пару дней назад, появилась возможность установки приложений из Mac App Store сразу на внешние диски. Причём запускаться они также будут с внешних накопителей.Это довольно существенное нововведение, особенно на фоне других изменений в macOS Sequoia. Начиная с первой бета-версии macOS Sequoia, Apple изменила процесс установки приложений таким образом, что для загрузки им требуется вдвое больше места на диске, чем показано в карточке App Store.Теперь пользователи могут включить опцию, чтобы скачивать крупные приложения от 1 ГБ на указанный накопитель, а не в папку «Приложения» на жёстком диске Mac.Такое нововведение точно оценят владельцы базовых конфигураций Mac с накопителями на 256 ГБ. Осталось только дождаться релиза macOS Sequoia.