





На конференции разработчиков HUAWEI Developer Conference 2020 (Together) были представлены обновления экосистемных продуктов HUAWEI и HONOR: фирменная операционная система HarmonyOS 2.0, интерфейс EMUI 11 и платформа HMS (Huawei Mobile Services).HUAWEI впервые представила свою универсальную операционную систему HarmonyOS в 2019 году. Для неё была разработана обширная линейка мобильных устройств, отличающихся взаимодействием на аппаратном уровне и возможностью совместного использования ресурсов. HarmonyOS 2.0 расширяет возможности распределённой технологии. HUAWEI также представила адаптивный фреймворк пользовательского интерфейса, позволяющий разработчикам быстро охватывать десятки миллионов устройств.С этим обновлением HarmonyOS становится операционной системой с открытым исходным кодом, и теперь разработчики приложений смогут получить доступ к эмуляторам, пакетам SDK и инструментам IDE. Проект с открытым исходным кодом, переданный в дар фонду OpenAtom, будет запускаться поэтапно, а бета-версия мобильной HarmonyOS на первом этапе будет открыта для разработчиков в Китае в конце 2020 года.Представленная недавно версия пользовательского интерфейса EMUI 11, основанного на распределенной технологии HarmonyOS, способна взаимодействовать не только со смартфонами. Она позволяет мобильным устройствам взаимодействовать с компонентами интернета вещей, работающими на HarmonyOS, позволяя, например, использовать камеру устройства с большим экраном для видеозвонков.При создании EMUI 11 разработчики основывались на исследованиях человеческого фактора, включая визуальные, аудиальные, тактильные и другие аспекты. Усовершенствованная оболочка интерфейса направлена на то, чтобы обеспечить более эстетичный и персонализированный опыт взаимодействия с умными устройствами. В EMUI 11 была обновлена функция «Multi-screen Collaboration», представленная в EMUI 10.1. В новой версии интерфейса функция носит название «Smart Multi-screen Collaboration» и предполагает технологические решения для многозадачности.Развёртывание бета-версии EMUI 11 начнётся с 10 сентября. Бета-версия интерфейса Magic UI 4.0 станет доступна для российских пользователей смартфонов серий HONOR 30 и HONOR View 30 в четвёртом 4 квартале 2020 года.В AppGallery доступно более 96 000 приложений, интегрированных с инструментами HMS Core, и более 490 миллионов активных пользователей. С января по август 2020 года в AppGallery было зафиксировано рекордное число скачиваний — 261 миллиард.AppGallery фокусируется на предоставлении пользователям сервисов, наиболее актуальных в их регионе. Например, в России бренд HONOR наладил отношения с «Яндексом», Mail.ru Group и «Сбербанком». На сегодняшний день пользователям AppGallery доступны все основные приложения Яндекса: транспорт, развлечения, браузер и другие. Примерно 14–15% загрузок Android-приложений «Яндекс.Такси» и 7% загрузок других продуктов Яндекса приходится на AppGallery. Большинство приложений Mail.ru Group также доступны для пользователей AppGallery. «Сбербанк» запустил решение для бесконтактных платежей SberPay, благодаря доступности которого в AppGallery пользователи HUAWEI и HONOR могут просто и безопасно расплачиваться с помощью смартфонов с поддержкой NFC.За год инструментарий HMS Core 5.0 увеличился с 14 до 56 комплектов, а количество API-интерфейсов возросло с 885 до 12 981, охватив семь основных сегментов и помогая разработчикам быстрее внедрять инновации за счёт упрощения процесса разработки.HUAWEI развивает три лаборатории для глобального сотрудничества в области экосистемы: в России, Польше и Германии. Кроме того, в Румынии, Малайзии, Египте, Мексике и России будут созданы пять сервисных центров, которые будут предоставлять разработчикам локальные сервисы и платформы, способствующие развитию и внедрению инноваций.HONOR объявил о заключении партнёрского соглашения с Red Bull Basement 2020. В качестве официального партнера по мобильным сервисам и ПК, HONOR будет помогать студентам и молодым разработчикам в университетах внедрять инновации с помощью экосистемы HMS, HMS Phone и серии ноутбуков HONOR MagicBook, повышая их квалификацию. Кроме того, HONOR запускает проект «Спроси меня о HMS Core 5.0».В этом году обновления технологии HUAWEI HiLink будут развиваться по пяти ключевым направлениям: подключение, взаимодействие, работа, поставка решений и идентификация. Цель состоит в том, чтобы сделать миллиарды устройств интернета вещей легко подключаемыми, более удобными для управления и контроля и дать им возможность беспрепятственно взаимодействовать друг с другом, чтобы создать связанную аппаратную экосистему для любых сценариев. В настоящее время экосистема интернета вещей HUAWEI насчитывает 50 миллионов пользователе, а общее количество загрузок приложения Smart Life составило 400 миллионов.